Генменеджер «Трактора» об Антипине: «У него хватает пороху и амбиций для достижения самых высоких задач с клубом»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Виктор Антипин Хоккей

Алексей Волков высказался о подписании «Трактором» контракта с Виктором Антипиным.

30-летний защитник перешел в клуб из «Салавата Юлаева», подписав соглашение на один сезон. 

«Антипин очень опытный защитник, который умеет хорошо двигать шайбу и способен уверенно действовать при разных ситуациях на льду.

После нашего разговора с Виктором мы поняли, что совместно хотим получить от этого сотрудничества.

У него хватает пороху и амбиций для достижения самых высоких задач с клубом», – сообщил Алексей Волков

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