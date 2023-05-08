Конюшков о шампанском из Кубка Харламова: «У нас было всего 4 бутылки, не всем пока можно. Не по-чемпионски вообще. Кто-то мог выпить, кто-то – нет»

Богдан Конюшков рассказал о том, как «Чайка» отмечала победу в Кубке Харламова.

Нижегородский клуб стал обладателем трофея, обыграв в финале «Омских Ястребов».

20-летний защитник присоединился к «Чайке» только в финальной серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги. Весь сезон он провел в составе « ».

– Ваше ощущение от чемпионства отличается от того, что чувствуют игроки, которые шли к Кубку Харламова весь сезон?

– Да, я тоже об этом думал. Ребята вместе проходили сборы, их коллектив строился без меня. Конечно, у местных парней больше эмоций.

– Что было после официальной части торжества?

– Мы выпили шампанского из Кубка в раздевалке, все обнимались, поздравляли друг друга и благодарили за хорошую работу, ведь мы сделали всё, что от нас требовалось. Спокойно посидели в ресторане, вспомнили то время, когда были вместе.

Хоть я и играл в плей-офф совсем недолго, но ребята все равно очень душевные, я бесконечно горд и благодарен, что они приняли меня в коллектив.

– Сколько бутылок шампанского вмещает ?

– Приоткрою завесу: у нас было очень мало шампанского, всего четыре бутылки, потому что не всем его пока можно. Если честно, было вообще не по-чемпионски. Кто-то мог выпить, кто-то – нет, – сказал .