Конюшков о шампанском из Кубка Харламова: «У нас было всего 4 бутылки, не всем пока можно. Не по-чемпионски вообще. Кто-то мог выпить, кто-то – нет»

Теги Торпедо МХЛ Чайка Кубок Харламова алкоголь и спорт Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков рассказал о том, как «Чайка» отмечала победу в Кубке Харламова.

Нижегородский клуб стал обладателем трофея, обыграв в финале «Омских Ястребов». 

20-летний защитник присоединился к «Чайке» только в финальной серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги. Весь сезон он провел в составе «Торпедо». 

– Ваше ощущение от чемпионства отличается от того, что чувствуют игроки, которые шли к Кубку Харламова весь сезон?

– Да, я тоже об этом думал. Ребята вместе проходили сборы, их коллектив строился без меня. Конечно, у местных парней больше эмоций.

– Что было после официальной части торжества?

– Мы выпили шампанского из Кубка в раздевалке, все обнимались, поздравляли друг друга и благодарили за хорошую работу, ведь мы сделали всё, что от нас требовалось. Спокойно посидели в ресторане, вспомнили то время, когда были вместе.

Хоть я и играл в плей-офф МХЛ совсем недолго, но ребята все равно очень душевные, я бесконечно горд и благодарен, что они приняли меня в коллектив.

– Сколько бутылок шампанского вмещает Кубок Харламова?

– Приоткрою завесу: у нас было очень мало шампанского, всего четыре бутылки, потому что не всем его пока можно. Если честно, было вообще не по-чемпионски. Кто-то мог выпить, кто-то – нет, – сказал Конюшков

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2 комментария

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Shldnkn
Налили бы водки, ее всем можно
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Михаил Вагин
Детское шампанское можно всем
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