Форвард «Чайки» Мисников стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ. У него 24 очка в 17 играх

Теги Торпедо КХЛ МХЛ Чайка Кубок Харламова Артем Мисников Хоккей

Форвард «Чайки» Артем Мисников стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ.

20-летний форвард нижегородцев стал лучшим бомбардиром победного для своей команды розыгрыша Кубка Харламова. 

В активе Мисникова 24 (5+19) очка в 17 играх. В 6 матчах финальной серии с «Омскими Ястребами» он набрал 9 (2+7) баллов. 

В этом сезоне Артем дебютировал за «Торпедо», сыграв 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ. Также провел 12 матчей за «Дизель» в ВХЛ.

В Olimpbet Молодежной хоккейной лиге в общей сложности провел за «Чайку» 119 матчей, в которых набрал 113 (39+74) очков.

1 комментарий

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AK_Flash
Мисников провёл шикарный плей-офф, практически в каждой смене был заметен. Очень ловкий и креативный нападающий, габаритов, правда, не хватает, придётся компенсировать это мышлением на взрослом уровне. Надеюсь, сможет пробиться в состав Торпедо в следующем сезоне.
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