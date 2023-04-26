Форвард «Чайки» Мисников стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ. У него 24 очка в 17 играх

Форвард «Чайки» Артем Мисников стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ.

20-летний форвард нижегородцев стал лучшим бомбардиром победного для своей команды розыгрыша Кубка Харламова.

В активе Мисникова 24 (5+19) очка в 17 играх. В 6 матчах финальной серии с «Омскими Ястребами» он набрал 9 (2+7) баллов.

В этом сезоне Артем дебютировал за « », сыграв 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ. Также провел 12 матчей за «Дизель» в ВХЛ.

В Olimpbet Молодежной хоккейной лиге в общей сложности провел за «Чайку» 119 матчей, в которых набрал 113 (39+74) очков.