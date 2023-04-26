Конюшков об игре за «Чайку» в Кубке Харламова: «Про себя шутил, будто бы прошел всю игру на чит-кодах и попал сразу в финал»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков пошутил насчет своего участия в финале Кубка Харламова.

20-летний защитник присоединился к «Чайке» в финальной серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги и помог команде выиграть трофей. Весь сезон он провел в составе « ».

«Невероятные эмоции. У меня здесь родители, все близкие и друзья. Хотел им сделать такой подарок. Хорошо, что все так сложилось. Надеюсь, они счастливы. Потому что я неимоверно счастлив. Это невероятный сезон.

Не знаю, кто бы мог подумать, что я сыграю в финале плей-офф. Я про себя шутил, будто бы я прошел всю игру на чит-кодах и попал сразу в финал. Оставалось сделать последний шаг, но он – самый трудный.

Думаю, от меня и хотели такой игры в плей-офф . Ребята смотрят на меня, я старался заражать их своим хладнокровием. Так и выигрываются кубки», – сказал .