Зампред Заксобрания Нижегородской области: «Гордимся успехами «Торпедо», ждем завершения строительства арены. Путин отметил качество, характеризующее губернатора, – инициативная настойчивость»

Теги Торпедо Владимир Путин КХЛ МХЛ Нагорный дворец спорта профсоюзов Чайка Политика Глеб Никитин Хоккей

Ольга Щетинина высказалась о встрече главы Нижегородской области с Владимиром Путиным.

«Как коренная нижегородка, я рада, что такой управленец, как Глеб Сергеевич Никитин, профессионал высочайшего уровня, входящий в топ федеральных политиков, связывает свое будущее с работой по развитию Нижегородской области. Верю, мы продолжим нашу системную работу по реализации стратегии развития Нижегородской области, которую сформировали вместе с нижегородцами пять лет назад.

Сегодня реализация стратегии – это создание крупных научно-образовательных центров, реализация программ поддержки инноваций, создание IT- кампуса мирового уровня, поддержка молодых ученых. Все это работает на развитие потенциала Нижегородской области как научно-образовательного и промышленного центра. Изменился подход к организации профессионального образования – подготовка специалистов ведется вместе с нашими промышленными предприятиями, исходя из потребностей экономики региона.

Мы гордимся успехами молодых хоккеистов «Чайки» и ХК «Торпедо», с нетерпением ждем завершения строительства ледового дворца. Это еще один шаг на пути реализации стратегии развития региона.

Наш Нижний Новгород стал первой молодежной столицей России. Приятно, что сейчас к нам приезжает больше ребят, чем уезжает, а молодежь, которая учится в Москве или Санкт-Петербурге, возвращается в Нижегородскую область, связывая с ней свое будущее.

Владимир Путин отметил качество, которое, как мне кажется, очень ярко характеризует Глеба Никитина, – инициативная настойчивость. Безусловно, мы бы не справились со всеми этими программами социального, инфраструктурного, дорожного развития, жилищного строительства, если бы не привлекали федеральные ресурсы; здесь нашему губернатору нет равных», – сказала первый заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Щетинина.

Губернатор Нижегородской области – Путину: «При вашей поддержке начали строительство ледового дворца, за что огромное спасибо. Думаю, будем полностью его заполнять»

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4 комментария

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Александр Рыбаков
эту страну не спасти
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Chernoy
Путин, губернатор, потом уже все остальное… челом не ударил, сослать!
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SerVer
Что за "Чайка"?
0
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Саня52
Ответ SerVer
Что за "Чайка"?
Команда МХЛ из НН,взяли кубок Харламова в этом году.
0
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