Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана, Бут – 9-й, Симашев – 10-й, Гуляев – 30-й

Теги Авангард Локомотив рейтинги НХЛ драфт НХЛ Клотен Флайерс КХЛ Реджайна Эребру Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Далибор Дворски Дэвид Райнбахер Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Матвей Мичков занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана.

Журналист The Athletic представил свою версию топ-37 драфта.

Список возглавил форвард Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Матвей МичковСочи», КХЛ)

4. н Лео КарлссонЭребру», Швеция)

5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

6. н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)

7. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

8. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

9. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)

10. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)

...30. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

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18 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Пронмана можно в русофилии обвинить?
+10
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progexpNN
Наверное, это самый парадоксальный "рейтинг". Очень уж он отличается от большинства других.
Проспекты, которые почти во всех других рейтингах в топ-10, здесь...
№13. Ryan Leonard
№17. Zach Benson
№19. Oliver Moore
№22. Axel Sandin-Pellikka
№24. Eduard Sale
№28. Otto Stenberg!!!
Зато №9. Danil But и №10. Dmitriy Simashev, практически, больше нигде не попадают в 1-й раунд. И с какого же перепуга???
+8
-1
+7
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RoyJones
Симашев не тянет на топ 10, даже на 1 раунд. Как то он даже в мхл особо не выделялся
+9
-2
+7
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Фёдор Кузнецов
Ответ progexpNN
Наверное, это самый парадоксальный "рейтинг". Очень уж он отличается от большинства других. Проспекты, которые почти во всех других рейтингах в топ-10, здесь... №13. Ryan Leonard №17. Zach Benson №19. Oliver Moore №22. Axel Sandin-Pellikka №24. Eduard Sale №28. Otto Stenberg!!! Зато №9. Danil But и №10. Dmitriy Simashev, практически, больше нигде не попадают в 1-й раунд. И с какого же перепуга???
Про россиян пишут что проблема в том что за ними трудно следить, возможно Пронман единственный кто следил за россиянинами пристально
+5
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Великий Кукурузо
Ответ Олег Усов
его в пятерке не будет. только если в рейтинге Пятёрочки-)
или 3 в очереди у КБ, сразу за кожевниковым😬
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Олег Усов
Ответ Александр Базилий
Щас Фантилли и Карлсон на ЧМ покажут себя и Мотя точно 4м окажется 😒
далиборский будет выше пр-любому
+1
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TimGI86
Ответ progexpNN
Наверное, это самый парадоксальный "рейтинг". Очень уж он отличается от большинства других. Проспекты, которые почти во всех других рейтингах в топ-10, здесь... №13. Ryan Leonard №17. Zach Benson №19. Oliver Moore №22. Axel Sandin-Pellikka №24. Eduard Sale №28. Otto Stenberg!!! Зато №9. Danil But и №10. Dmitriy Simashev, практически, больше нигде не попадают в 1-й раунд. И с какого же перепуга???
Заходим на элитпроспек и видим, что Симашев попадают в первый раунд в 8 из 12 рейтингов, а Бут в 4 из 12
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Фёдор Кузнецов
Ответ progexpNN
Из россиян он если за кем-то и следил, то только за Бутом и Симашевым. Может быть он тайно живет в Ярославле...
Видимо
+1
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Великий Кукурузо
да кто в здравом уме, мичка 3 пиком брать будет😬
+1
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Александр Базилий
Щас Фантилли и Карлсон на ЧМ покажут себя и Мотя точно 4м окажется 😒
+1
0
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Джорджио Че
Бенсон и Стенберг ниже Симашева? Тут явно что-то не так
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Buturlin
Матвей день ото дня в рейтинге растет как на дрожжах.)) Пару дней назад был пятым, а счас уже третий.) Ну а завтра и вторым поставят, а ведь сами же верещали , что ничего за него в последнее время не знают -ну как так-то рейтинги растут?? ) Ну где же престиж и объективность ё-моё.)
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progexpNN
Ответ Фёдор Кузнецов
Про россиян пишут что проблема в том что за ними трудно следить, возможно Пронман единственный кто следил за россиянинами пристально
Из россиян он если за кем-то и следил, то только за Бутом и Симашевым. Может быть он тайно живет в Ярославле...
+1
-1
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Jose Maur
Уилл Смит должен быть первым😎
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Александр Базилий
Ответ RoyJones
Симашев не тянет на топ 10, даже на 1 раунд. Как то он даже в мхл особо не выделялся
Пацан и в кхл не растворился, ну да ну да не тянет😁
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Олег Усов
Ответ Великий Кукурузо
да кто в здравом уме, мичка 3 пиком брать будет😬
его в пятерке не будет. только если в рейтинге Пятёрочки-)
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1319pro
Сколько изданий и журнализдов, столько и рейтингов.
Давайте мнение каждого сюда писать, очень интересно
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