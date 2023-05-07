Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана, Бут – 9-й, Симашев – 10-й, Гуляев – 30-й
Матвей Мичков занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана.
Журналист The Athletic представил свою версию топ-37 драфта.
Список возглавил форвард Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)
4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
6. н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)
7. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)
8. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
9. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)
10. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)
...30. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
Проспекты, которые почти во всех других рейтингах в топ-10, здесь...
№13. Ryan Leonard
№17. Zach Benson
№19. Oliver Moore
№22. Axel Sandin-Pellikka
№24. Eduard Sale
№28. Otto Stenberg!!!
Зато №9. Danil But и №10. Dmitriy Simashev, практически, больше нигде не попадают в 1-й раунд. И с какого же перепуга???
Давайте мнение каждого сюда писать, очень интересно