16-летний Селебрини признан нападающим года в USHL. Один из фаворитов драфта НХЛ-2024 набрал 46+40 в 50 играх

Один из фаворитов драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини признан нападающим года в USHL.

16-летний форвард «Чикаго Стил» завершил сезон с 86 (46+40) очками в 50 играх.

Селебрини стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги, а также получил приз лучшему новичку.

В следующем сезоне канадец будет играть в за Бостонский университет.

В этом сезоне он также стал бронзовым призером ЮЧМ-2023 в составе сборной Канады U18. В его активе 15 (6+9) баллов в 7 играх турнира.