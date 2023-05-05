16-летний Селебрини признан нападающим года в USHL. Один из фаворитов драфта НХЛ-2024 набрал 46+40 в 50 играх
Один из фаворитов драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини признан нападающим года в USHL.
16-летний форвард «Чикаго Стил» завершил сезон с 86 (46+40) очками в 50 играх.
Селебрини стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги, а также получил приз лучшему новичку.
В следующем сезоне канадец будет играть в NCAA за Бостонский университет.
В этом сезоне он также стал бронзовым призером ЮЧМ-2023 в составе сборной Канады U18. В его активе 15 (6+9) баллов в 7 играх турнира.
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