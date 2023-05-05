16-летний Селебрини признан нападающим года в USHL. Один из фаворитов драфта НХЛ-2024 набрал 46+40 в 50 играх

Теги драфт НХЛ сборная Канады U18 NCAA USHL Чикаго Стил Макклин Селебрини Хоккей

Один из фаворитов драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини признан нападающим года в USHL.

16-летний форвард «Чикаго Стил» завершил сезон с 86 (46+40) очками в 50 играх. 

Селебрини стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги, а также получил приз лучшему новичку.

В следующем сезоне канадец будет играть в NCAA за Бостонский университет. 

В этом сезоне он также стал бронзовым призером ЮЧМ-2023 в составе сборной Канады U18. В его активе 15 (6+9) баллов в 7 играх турнира.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эскалация добра
Росси,Фантили,Селебринни..Пиццоеды расширяют свое присутствие в хоккейном мире.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий