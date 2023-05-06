Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Sportsnet, Гуляев – 24-й, Бут – 28-й

Теги Авангард Локомотив рейтинги НХЛ драфт НХЛ Клотен Флайерс КХЛ Оуэн Саунд Аттак Реджайна Эребру Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Далибор Дворски Дэвид Райнбахер Райан Леонард Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Михаил Гуляев Даниил Бут Колби Барлоу Хоккей

Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии Sportsnet.

Топ-60 возглавил нападающий Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

4. н Матвей МичковСочи», КХЛ)

5. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

6. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

7. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

8. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

9. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

10. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

...24. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

...28. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)

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11 комментариев

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Serge Vendino
Ответ Кино Музыка
Выбравший Мичкова не пожалеет.
Но не сразу
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Олег Беляков
уже 4-ый
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Vovan 78
Мичков, гуляев и бут
+1
0
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Кино Музыка
Выбравший Мичкова не пожалеет.
+4
-4
0
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Фёдор Кузнецов
Думаю так и будет Мичков уйдёт 3-5, Гуляев и Бут в первом раунде, может Гуляев чуть выше будет
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chestermag
Сильный драфт предполагается
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oberkorn
Уезжать матвею надо, пока его наши чудо манагеры не угроюили. У капризова была немного другая история. И да, если Матвей попадёт в тройт, все будет тип топ.
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Misson
Уил Смит уйдет раньше Леонарда, да и вероятнее всего раньше Мичкова. Мои ожидания, что Мичкова под 6-пиком Аризона заберет. Да и Дворски после ЮЧМ должен на несколько позиций подняться. Его заберут 7 или 8 пиком.
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Misson
Ответ oberkorn
Уезжать матвею надо, пока его наши чудо манагеры не угроюили. У капризова была немного другая история. И да, если Матвей попадёт в тройт, все будет тип топ.
У Детройта только 9-й выбор на драфте. К тому же Детройту остро нужен проспект-центр, который потянет через несколько лет центр первого звена. Всё-таки Ларкину зря такой длинный контракт выписал Айзерман, уже через 4-5 лет его контракт будет мешать и занимать платежку.
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