Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Sportsnet, Гуляев – 24-й, Бут – 28-й
Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии Sportsnet.
Топ-60 возглавил нападающий Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
4. н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)
5. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)
6. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
7. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
8. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)
9. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)
10. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
...24. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
...28. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)
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