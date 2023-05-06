Мичков – 5-й в рейтинге топ-12 драфта НХЛ-2023 от TSN. Бедард – 1-й, Фантилли – 2-й, Уилл Смит – 3-й

Матвей Мичков – 5-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от TSN.

В рейтинг были включены 12 игроков. Итоговый рейтинг с участием 80+ проспектов TSN обещает представить в июне.

По поводу 5-го места Матвея Мичкова в материале говорится следующее: «Из-за контракта в КХЛ Мичков не сможет играть в НХЛ как минимум до сезона-2026/27. Из-за санкций против российского хоккея скауты лично не следили за ним так интенсивно, как за другими игроками.

Мичков может быть потенциальной суперзвездой НХЛ, но у многих клубов возникают разные опасения. Скорее всего, его котировки снизятся. Никто пока не знает, насколько».

1. н Коннор Бедард, Канада («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н , Канада (университет Мичигана)

3. н Уилл Смит, США (юниорская сборная США, программа USNTDP)

4. н , Швеция (« », Швеция)

5. н , Россия (СКА, КХЛ)

6. н Далибор Дворски, Словакия (АИК, Швеция)

7. н Райан Леонард, США (юниорская сборная США, программа USNTDP)

8. н Зак Бенсон, Канада («Виннипег Айс», WHL)

9. н Гейб Перро, США (юниорская сборная США, программа USNTDP)

10. з Дэвид Райнбахер, Австрия («Клотен», Швейцария)

11. н Колби Барлоу, Канада («Оуэн Саунд», OHL)

12. н Мэттью Вуд, Канада (Коннектикут, NCAA)