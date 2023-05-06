Мичков – 5-й в рейтинге топ-12 драфта НХЛ-2023 от TSN. Бедард – 1-й, Фантилли – 2-й, Уилл Смит – 3-й

Теги рейтинги НХЛ драфт НХЛ Матвей Мичков Коннор Бедард Далибор Дворски Дэвид Райнбахер Мэттью Вуд Райан Леонард Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Гейб Перро Колби Барлоу Хоккей

Матвей Мичков – 5-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от TSN.

В рейтинг были включены 12 игроков. Итоговый рейтинг с участием 80+ проспектов TSN обещает представить в июне. 

По поводу 5-го места Матвея Мичкова в материале говорится следующее: «Из-за контракта в КХЛ Мичков не сможет играть в НХЛ как минимум до сезона-2026/27. Из-за санкций против российского хоккея скауты лично не следили за ним так интенсивно, как за другими игроками. 

Мичков может быть потенциальной суперзвездой НХЛ, но у многих клубов возникают разные опасения. Скорее всего, его котировки снизятся. Никто пока не знает, насколько». 

1. н Коннор Бедард, Канада («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли, Канада (университет Мичигана)

3. н Уилл Смит, США (юниорская сборная США, программа USNTDP)

4. н Лео Карлссон, Швеция («Эребру», Швеция)

5. н Матвей Мичков, Россия (СКА, КХЛ)

6. н Далибор Дворски, Словакия (АИК, Швеция)

7. н Райан Леонард, США (юниорская сборная США, программа USNTDP)

8. н Зак Бенсон, Канада («Виннипег Айс», WHL)

9. н Гейб Перро, США (юниорская сборная США, программа USNTDP)

10. з Дэвид Райнбахер, Австрия («Клотен», Швейцария)

11. н Колби Барлоу, Канада («Оуэн Саунд», OHL)

12. н Мэттью Вуд, Канада (Коннектикут, NCAA)

57 комментариев

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Rialto 82
Ответ Rudenzik
То есть никого не смущает актёр на 3 месте?
Все шутки про Уилла Смита пошутили ещё в прошлом году)
+57
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+53
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Karra
Ответ Новый Орлеан
Дык для Мича даже лучше. Есть шанс попасть в контендер, а не в дно. Русский фактор - не самое плохое в хоккее.
Дно может запросто превратиться в контендера за несколько лет. И наоборот.
+18
-1
+17
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Metalloid
Ответ Rudenzik
То есть никого не смущает актёр на 3 месте?
Карлсон на 4-м тоже, знаете-ли, цепляет взгляд.
+11
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Rudenzik
То есть никого не смущает актёр на 3 месте?
+19
-13
+6
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Karra
на фантили будет интересно глянуть на ЧМ
+6
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Александр Балабанов
Ответ sashkaaa
А можно пояснить. почему не сможет и что за санкции такие?
Сборная не играла на МЧМ
+6
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mkirchanov
Ответ sashkaaa
А можно пояснить. почему не сможет и что за санкции такие?
У него контракт в КХЛ
+6
-1
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Karra
Ответ Новый Орлеан
Может превратиться, а может нет. Но с готовым контендером всегда шансы выше.
Опять-таки, не всегда выше, некоторые контендеры абсолютно запланировано пойдут на дно через сезон-другой.
+5
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hhlg
Ответ TBFTT
Я считаю, что историю НХЛ после сезона 1996/1997 нужно начинать заново и делать отдельные залы. Зал древнего хоккея и зал Нового хоккея.
Ну дык, Малыч в обоих залах не то что в 100, он в 50 входит! В зале новый эры это топ-3 вместе с Ови и Синтией ;)
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hhlg
Бенсон, Ленард, Барлоу, Дворски, да и Мичков могут упасть на 8 место Кэпс. Вери гуд! ;)
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crazymaks
Ответ TBFTT
Для Питсбурга Малкин великий, для хоккеиста из России да, для НХЛ в целом нет.Капризов слишком поздно уехал, поэтому великим он сможет стать если только для Минесоты. Вообщем Малкин не великий игрок и Капризов им не станет.
ахах, выиграть 3 чашки как Малыч, получить коня даже Макдак бедный не может, ну какой он великий, когда его команду в плоффе Драйз тащит?)) что там будет с Бедардом даж не понятно, будет ли у него хоть 1 чашка, я сильно порадуюсь, если у Мичкова будет карьера как у Малыча
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Фёдор Кузнецов
Ответ Иван_Флягин
Капризов?! Кхкхкх))) Это примерно уровень Семина/Фролова. Там до величия как Бузовой до Нетребко.
Ну да игрок уже выбил 100 очков, идет 2 года очко за игру, переписал кучу рекордов франшизы, и не может стать великим?
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Фёдор Кузнецов
Ответ TBFTT
Для Питсбурга Малкин великий, для хоккеиста из России да, для НХЛ в целом нет.Капризов слишком поздно уехал, поэтому великим он сможет стать если только для Минесоты. Вообщем Малкин не великий игрок и Капризов им не станет.
Малкин является одним из величайших игроков в истории лиги, он сейчас 2 из действующих игроков по очкам в плей-офф, входит в топ 50 по очкам в истории лиги
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hhlg
Ответ TBFTT
В том, что у Кросби больше 10-ти индивидуальных трофеев, Малкина он превосходит практически в 2 раза, так же стремиться ворваться в топ-10 по очкам в НХЛ, так же он в топ-6 по очкам в Кубке Стенли и теоретически если Питсбург и Кросби проведут 2 добротных плей офф, то может стать 3-им ну и вишенкой на торте является, то что он забивал в 2-х финалах ОИ в 2010 его гол сделал Канаду олимпийскими чемпионами.
У Малыча до сих пор рекорд по очкам в ПО и в двух победных он клал Синтию на лопатки играя с поленьями в звене получив Коня в 2009 году. Его перфоманс на ЧМ-12 один из лучших в истории. Уникальный игрок когда полностью здоров.
Ну а сравнивать Канаду и Россию на ОИ это курам нам смех.
ЗЫ Следуя твоей логике с трофеями, Ови в 9 раз сильнее снайпер чем Макдэвид. Хотя это так и есть ;)
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Анахайм Анахайм
Ответ faaakkkeee
Скауты ездят и просматривают игроков на ЧМ и МЧМ. Там России не было. Вот тебе и санкции. Да и заокеанские скауты сейчас, опять же из-за санкций, очень маловероятно что часто летали в Сочи. Анализировать по хайлайтам и записям менее эффективно, чем вживую. Вот и информация у них ограниченная о нём.
Скаутов, обычно, клубы НХЛ нанимают из местных
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TBFTT
Т.е. Мичков еще 3 года просрет в КХЛе я правильно понимаю?Значит великим хоккеистом он точно уже не станет в то время, как Бедард начнет свой возможно великий путь к рекордам.
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Сергей Носков
We are the men in black,
mighty ducks defender.
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Новый Орлеан
Дык для Мича даже лучше. Есть шанс попасть в контендер, а не в дно. Русский фактор - не самое плохое в хоккее.
Если попадет в контендер кто ему стабильное игровое время в топ6 и большинстве даст ?
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белая простыня олимпиады
Ответ Karra
Дно может запросто превратиться в контендера за несколько лет. И наоборот.
чёт Эдмонтон никак не может превратиться к контендера, даже с учётом кучи первых пиков ранее и двумя лучшими игроками сейчас. и сколько талантов ещё загубили
+2
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Дмитрий Травницкий
С Бедардом носятся как с писаной торбой, а он ещё ни разу со взрослыми не играл. И на ЧМ не поехал. Боиться облажаться и потерять первый пик? Фантилли едет играть за сборную на ЧМ и не боится упасть на драфте. Мичков на взрослом уровне играет. А все говорят о Бедарде. Лафренье тоже новым Грецки называли, а по итогу середняком оказался.
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HALIF
Я бы на месте столичных рискнул, Овечкину осталось как раз сколько там, 3-4 года и тут как раз приедет Мичков
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Новый Орлеан
Ответ Buturlin
«Из-за контракта в КХЛ Мичков не сможет играть в НХЛ как минимум до сезона-2026/27. Из-за санкций против российского хоккея скауты лично не следили за ним так интенсивно, как за другими игроками. .." - вот и все, что нужно знать об объективности и целесообразности подобных рейтингов особенно для молодежи и юниоров. Мы мол ничего о нем не знаем и сказать не можем, но аж целое пятое место даем.)) А за что? Да за красивые глазки.) Время расставит все по своим местам, и тот из клубов НХЛ , которому посчастливится оторвать Матюху первым, еще не раз будет благодарить Бога за это. Можете смеяться и не верить, но погодим годок другой, и увидим дебют Матвея в НХЛ, а за контракт до 26/27 гг можно даже не думать - он раньше уедет за океан.
Дык для Мича даже лучше. Есть шанс попасть в контендер, а не в дно. Русский фактор - не самое плохое в хоккее.
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Buturlin
«Из-за контракта в КХЛ Мичков не сможет играть в НХЛ как минимум до сезона-2026/27. Из-за санкций против российского хоккея скауты лично не следили за ним так интенсивно, как за другими игроками. .." - вот и все, что нужно знать об объективности и целесообразности подобных рейтингов особенно для молодежи и юниоров. Мы мол ничего о нем не знаем и сказать не можем, но аж целое пятое место даем.)) А за что? Да за красивые глазки.) Время расставит все по своим местам, и тот из клубов НХЛ , которому посчастливится оторвать Матюху первым, еще не раз будет благодарить Бога за это. Можете смеяться и не верить, но погодим годок другой, и увидим дебют Матвея в НХЛ, а за контракт до 26/27 гг можно даже не думать - он раньше уедет за океан.
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Фёдор Кузнецов
Ответ TBFTT
Т.е. Мичков еще 3 года просрет в КХЛе я правильно понимаю?Значит великим хоккеистом он точно уже не станет в то время, как Бедард начнет свой возможно великий путь к рекордам.
Считаете ли Вы Малкинв великим хоккеистом? Или может ли им стать Капризов?
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Fjordy
Смит неплохо так взлетел, хотя Карлссон ведь тоже шикарный сезон проводит.

Вот бы Рейнбахер до Баффало доехал, но вряд ли. Леонард, Барлоу, Вуд, Бенсон и Мур тоже могут быть хорошими вариантами.
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