Мичков – 5-й в рейтинге топ-12 драфта НХЛ-2023 от TSN. Бедард – 1-й, Фантилли – 2-й, Уилл Смит – 3-й
Матвей Мичков – 5-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от TSN.
В рейтинг были включены 12 игроков. Итоговый рейтинг с участием 80+ проспектов TSN обещает представить в июне.
По поводу 5-го места Матвея Мичкова в материале говорится следующее: «Из-за контракта в КХЛ Мичков не сможет играть в НХЛ как минимум до сезона-2026/27. Из-за санкций против российского хоккея скауты лично не следили за ним так интенсивно, как за другими игроками.
Мичков может быть потенциальной суперзвездой НХЛ, но у многих клубов возникают разные опасения. Скорее всего, его котировки снизятся. Никто пока не знает, насколько».
1. н Коннор Бедард, Канада («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли, Канада (университет Мичигана)
3. н Уилл Смит, США (юниорская сборная США, программа USNTDP)
4. н Лео Карлссон, Швеция («Эребру», Швеция)
5. н Матвей Мичков, Россия (СКА, КХЛ)
6. н Далибор Дворски, Словакия (АИК, Швеция)
7. н Райан Леонард, США (юниорская сборная США, программа USNTDP)
8. н Зак Бенсон, Канада («Виннипег Айс», WHL)
9. н Гейб Перро, США (юниорская сборная США, программа USNTDP)
10. з Дэвид Райнбахер, Австрия («Клотен», Швейцария)
11. н Колби Барлоу, Канада («Оуэн Саунд», OHL)
12. н Мэттью Вуд, Канада (Коннектикут, NCAA)
Ну а сравнивать Канаду и Россию на ОИ это курам нам смех.
ЗЫ Следуя твоей логике с трофеями, Ови в 9 раз сильнее снайпер чем Макдэвид. Хотя это так и есть ;)
mighty ducks defender.
Вот бы Рейнбахер до Баффало доехал, но вряд ли. Леонард, Барлоу, Вуд, Бенсон и Мур тоже могут быть хорошими вариантами.