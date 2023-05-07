«Торонто» предложил контракт новичка вратарю системы «Ак Барса» Пексе (Metaratings)

Вячеслав Пекса может продолжить карьеру в Северной Америке.

Как сообщает Metaratings, «Торонто» предложил контракт новичка голкиперу системы « ».

Ранее казанцы сделали хоккеисту квалификационное предложение, закрепив спортивные права.

В сезоне-2022/23 на счету 20-летнего 40 матчей в регулярном чемпионате за «Барс», он отразил 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,34.

В 2021 году он был выбран « » на драфте под 185-м номером.