«Торонто» предложил контракт новичка вратарю системы «Ак Барса» Пексе (Metaratings)

Теги Ак Барс возможные переходы Торонто НХЛ КХЛ Барс ВХЛ Вячеслав Пекса Хоккей

Вячеслав Пекса может продолжить карьеру в Северной Америке.

Как сообщает Metaratings, «Торонто» предложил контракт новичка голкиперу системы «Ак Барса».

Ранее казанцы сделали хоккеисту квалификационное предложение, закрепив спортивные права.

В сезоне-2022/23 на счету 20-летнего Пексы 40 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за «Барс», он отразил 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,34.

В 2021 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ под 185-м номером.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Oooohh, save by Peksa!!!
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rjrjy
Торонто на драфте 2021 года выбрал всего трёх хоккеистов - во втором, пятом и шестом раундах. Сейчас один из них (Найз) уже играет за основную команду, другой (Тай Войт) стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата OHL, а третий (Пекса) входит в число наиболее перспективных молодых вратарей России.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Лучше поехать, в Ак Барсе сейчас места нет, через АХЛ будет легче пробиться
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
Пекса хорош
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr Gonzo
Пекса шикарный, но в АК Барсе он сейчас объективно четвертый на очереди. Возможно что-то в этом плане изменится, но едва ли раньше чем через год. Конечно не хотелось бы терять, но это тот случай, когда отъезд в американские миноры не будет однозначным злом. Посмотрим. В любом случае удачи. Очень талантливый парень.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Думать нечего -нужно ехать ! Вернутся всегда можно !
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raymond Reddington
рановато ему еще ехать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Филиппов
Имя вратаря вам знать конечно же не обязательно )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий