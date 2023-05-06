Мэттью Ткачак о Бобровском: «Он лидер «Флориды». Самый трудолюбивый игрок из всех, кого я видел. Нам повезло, что он здесь»
Мэттью Ткачак похвалил вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.
Россиянин одержал 5 побед подряд в текущем плей-офф НХЛ и установил новый рекорд «Пантерс».
Южане ведут в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (2-0).
«Он играет потрясающе. После своего возвращения он стал нашим ведущим игроком.
Он очень усердно работает. Самый трудолюбивый игрок из всех, кого я видел.
Сейчас он наш лидер. Нам повезло, что он здесь», – сказал форвард «Флориды».
Молодец Мэтт.