Мэттью Ткачак о Бобровском: «Он лидер «Флориды». Самый трудолюбивый игрок из всех, кого я видел. Нам повезло, что он здесь»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак похвалил вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

Россиянин одержал 5 побед подряд в текущем плей-офф НХЛ и установил новый рекорд «Пантерс». 

Южане ведут в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (2-0). 

«Он играет потрясающе. После своего возвращения он стал нашим ведущим игроком.

Он очень усердно работает. Самый трудолюбивый игрок из всех, кого я видел.

Сейчас он наш лидер. Нам повезло, что он здесь», – сказал форвард «Флориды». 

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10 комментариев

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Aleksandr
Рядом сидел Барков и кивал каждому слову, видно как сплотились вокруг боба, поняли какая стена Боба рядом с ними строилась
+30
0
+30
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Maxim Shumov
Меньше позволяйте сопернику этого лидера расстреливать, а то он через пару таких матчей с ума сойдёт
+24
-1
+23
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dosatuy
Как то я больше симпатии стал испытывать к нему со времён в Калгари. После обмена не сдулся и о нашем парне хорошие слова.
+13
0
+13
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42mk@
ткачак уже ***надцатый кто говорит что боб работает больше всех на тренеровке,до тренеровки, после тренеровки. а наш родной русский болельщик говорит что боб зажрался, выбил контракт и греется на яхте, под пальмой, на песке.кому верить?)))
+8
0
+8
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Михаил1970
Ответ 42mk@
ткачак уже ***надцатый кто говорит что боб работает больше всех на тренеровке,до тренеровки, после тренеровки. а наш родной русский болельщик говорит что боб зажрался, выбил контракт и греется на яхте, под пальмой, на песке.кому верить?)))
только официальной информации от министерства обороны)
+9
-1
+8
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Андрей Трубецкой
Единственный кто останавливает Торонто, но надеюсь что листья все таки смогут себя перебороть и наверстают 2 матча, за 7 матчевую серию))
+6
-1
+5
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Kaiki
Ответ Maxim Shumov
Меньше позволяйте сопернику этого лидера расстреливать, а то он через пару таких матчей с ума сойдёт
Они как раз грамотно позволяют его расстреливать, когда Сергей броски видит, он элитный вратарь. А вот когда много траффика, он и пускает тоже немало. Василевский примерно то же самое.
+5
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ABarca777
Ткачук - пахарь! Вот кому памятник и кто заводила и повел Флориду!
+5
-1
+4
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DEN1S
Ответ dosatuy
Как то я больше симпатии стал испытывать к нему со времён в Калгари. После обмена не сдулся и о нашем парне хорошие слова.
Плюсую.
Молодец Мэтт.
+2
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белая простыня олимпиады
Ответ Андрей Трубецкой
Единственный кто останавливает Торонто, но надеюсь что листья все таки смогут себя перебороть и наверстают 2 матча, за 7 матчевую серию))
надеюсь листья ничего больше не смогут в этой серии. им нужно ещё 20лет чтобы пройти 2 раунд
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