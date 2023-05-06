Мэттью Ткачак о Бобровском: «Он лидер «Флориды». Самый трудолюбивый игрок из всех, кого я видел. Нам повезло, что он здесь»

Мэттью Ткачак похвалил вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

Россиянин одержал 5 побед подряд в текущем плей-офф и установил новый рекорд «Пантерс».

Южане ведут в серии второго раунда Кубка Стэнли против « » (2-0).

«Он играет потрясающе. После своего возвращения он стал нашим ведущим игроком.

Он очень усердно работает. Самый трудолюбивый игрок из всех, кого я видел.

Сейчас он наш лидер. Нам повезло, что он здесь», – сказал форвард «Флориды».