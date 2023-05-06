Новичок «Торонто» Найз пропустит как минимум 2 матча серии с «Флоридой». Он получил сотрясение мозга после толчка в борт от Беннетта
Новичок «Торонто» Мэттью Найз может пропустить остаток серии с «Флоридой».
20-летний нападающий получил сотрясение мозга во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:3, 0-2).
Это стало результатом толчка в борт со стороны форварда «Пантерс» Сэма Беннетта. Судьи в игре не нашли нарушения правил в его действиях.
Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что Найз точно пропустит следующие 2 матча. Его возвращение в возможном 5-м матче и далее до конца серии оценивается как маловероятное.
В 7 играх в текущем плей-офф в активе форварда 4 (1+3) балла.
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