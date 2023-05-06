Новичок «Торонто» Найз пропустит как минимум 2 матча серии с «Флоридой». Он получил сотрясение мозга после толчка в борт от Беннетта

Теги травмы Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Сэм Беннетт Мэттью Найз Хоккей

Новичок «Торонто» Мэттью Найз может пропустить остаток серии с «Флоридой».

20-летний нападающий получил сотрясение мозга во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:3, 0-2). 

Это стало результатом толчка в борт со стороны форварда «Пантерс» Сэма Беннетта. Судьи в игре не нашли нарушения правил в его действиях. 

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что Найз точно пропустит следующие 2 матча. Его возвращение в возможном 5-м матче и далее до конца серии оценивается как маловероятное. 

В 7 играх в текущем плей-офф в активе форварда 4 (1+3) балла. 

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5 комментариев

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nupor
Жаль! Очень хорошо и полезно влился в состав!
+4
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Rialto 82
Да Мэтт, это не молодёжка, это НХЛ, ещё и плэй-офф, тут всё жёстко. Здоровья!
+1
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BomBerman
Да, жалко парня, начинать в НХЛ с сотрясения, малоприятного. Здоровья!
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Garikus89
Судейскому Торонто за то, что Беннетт разве что не попрыгал по Найсу, даже пп не дали)
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bobanych
Ещё и Бантингу пару раз вставил. Суровый дядька
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