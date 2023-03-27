Несколько клубов КХЛ интересуются Мальцевым. «Спартак» хочет получить более 100 млн рублей
Михаил Мальцев может перейти в КХЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в подписании нападающего системы «Колорадо» заинтересованы несколько клубов Фонбет чемпионата КХЛ. В России права на игрока принадлежат «Спартаку».
За переход форварда московский клуб хочет получить компенсацию свыше 100 миллионов рублей.
В текущем сезоне АХЛ Мальцев провел 20 матчей в составе «Колорадо Иглс» и набрал 15 (8+7) очков. В НХЛ за «Эвеланш» в этом сезоне он провел пять игр, не отличившись результативными действиями.
потом опять обменяет - в Сочи.
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