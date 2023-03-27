Несколько клубов КХЛ интересуются Мальцевым. «Спартак» хочет получить более 100 млн рублей

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Как сообщает « », в подписании нападающего системы «Колорадо» заинтересованы несколько клубов Фонбет чемпионата КХЛ. В России права на игрока принадлежат « ».

За переход форварда московский клуб хочет получить компенсацию свыше 100 миллионов рублей.

В текущем сезоне АХЛ Мальцев провел 20 матчей в составе « » и набрал 15 (8+7) очков. В НХЛ за «Эвеланш» в этом сезоне он провел пять игр, не отличившись результативными действиями.