Несколько клубов КХЛ интересуются Мальцевым. «Спартак» хочет получить более 100 млн рублей

Теги Спартак возможные переходы Колорадо НХЛ АХЛ КХЛ Михаил Мальцев Спорт-Экспресс Колорадо Иглс Хоккей

Михаил Мальцев может перейти в КХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в подписании нападающего системы «Колорадо» заинтересованы несколько клубов Фонбет чемпионата КХЛ. В России права на игрока принадлежат «Спартаку». 

За переход форварда московский клуб хочет получить компенсацию свыше 100 миллионов рублей.

В текущем сезоне АХЛ Мальцев провел 20 матчей в составе «Колорадо Иглс» и набрал 15 (8+7) очков. В НХЛ за «Эвеланш» в этом сезоне он провел пять игр, не отличившись результативными действиями.

6 комментариев

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genowayy
Так-то Михаил неплохой игрок. Спартак сам не хочет начать что-то из себя представлять?
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Руслан Х
Ответ цэсемьэр
классическая схема, СКА купит. потом опять обменяет - в Сочи.
На склад?🤔
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Дмитрий9779
Ответ цэсемьэр
классическая схема, СКА купит. потом опять обменяет - в Сочи.
Так-то права на Мальцева Спартак получил в рамках обмена на Никишина.Прошло после этого полгода(меньше).
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Кеша
Все в ска . Там бездонная бочка с деньгами и два состава на игру .
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цэсемьэр
классическая схема, СКА купит.
потом опять обменяет - в Сочи.
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Сульшер жги!
В НХЛ за «Эвеланш» в этом сезоне он провел пять игр, не отличившись результативными действиями.
Нихто не набяроць очков за 3 мин игровова времени в меньшинстве
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