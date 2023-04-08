Мальцев забросил 10-ю шайбу в сезоне АХЛ и стал 1-й звездой матча против «Барракуды». У Мухамадуллина 1-й гол в лиге

Теги Колорадо Сан-Хосе АХЛ Сан-Хосе Барракуда Михаил Мальцев Шакир Мухамадуллин Колорадо Иглс Хоккей

Михаил Мальцев забросил 10-ю шайбу в сезоне АХЛ и стал 1-й звездой матча с «Барракудой»

Форвард «Колорадо Иглс» принес победу своей команде над фарм-клубом «Сан-Хосе» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате АХЛ

На счету 25-летнего россиянина стало 18 (10+8) очков в 25 играх сезона при полезности «+10». 

В составе «Барракуды» голом отметился защитник Шакир Мухамадуллин, он впервые отличился в лиге и был назван 2-й звездой.

В его активе стало 8 (1+7) очков в 9 играх при полезности «+4». 

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