Фарм «Колорадо» выбыл из плей-офф АХЛ, уступив фарму «Сиэтла». У Мальцева 3+1 в 7 играх при «минус 5»
Фарм «Колорадо» выбыл из плей-офф АХЛ, уступив фарму «Сиэтла».
«Колорадо Иглс» проиграл «Коачелле» в пятом матче полуфинала дивизиона (0:5, 2-3).
В первом раунде Кубка Колдера фарм «Эвеланш» обыграл «Онтарио Рейн» (2-0).
В этом сезоне в плей-офф АХЛ играют 23 команды, серии первого раунда проходят до 2 побед, полуфиналы дивизиона – до 3.
Ранее «Колорадо» проиграл «Сиэтлу» (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.
Форвард «Иглс» Михаил Мальцев завершил выступление в плей-офф с 4 (3+1) очками в 7 играх при полезности «минус 5».
5 вылезло, т.к. все очки в 5 играх серии с Коачеллой