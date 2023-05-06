Фарм «Колорадо» выбыл из плей-офф АХЛ, уступив фарму «Сиэтла». У Мальцева 3+1 в 7 играх при «минус 5»

Теги Колорадо НХЛ АХЛ Кубок Колдера Сиэтл Михаил Мальцев Коачелла Вэлли Колорадо Иглс Хоккей

Фарм «Колорадо» выбыл из плей-офф АХЛ, уступив фарму «Сиэтла».

«Колорадо Иглс» проиграл «Коачелле» в пятом матче полуфинала дивизиона (0:5, 2-3). 

В первом раунде Кубка Колдера фарм «Эвеланш» обыграл «Онтарио Рейн» (2-0).

В этом сезоне в плей-офф АХЛ играют 23 команды, серии первого раунда проходят до 2 побед, полуфиналы дивизиона – до 3. 

Ранее «Колорадо» проиграл «Сиэтлу» (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли. 

Форвард «Иглс» Михаил Мальцев завершил выступление в плей-офф с 4 (3+1) очками в 7 играх при полезности «минус 5». 

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5 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Михаил Вагин
В заголовке 7, внутри 5, меняет суть очень сильно
Всего 7.

5 вылезло, т.к. все очки в 5 играх серии с Коачеллой
+1
0
+1
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Михаил Вагин
В заголовке 7, внутри 5, меняет суть очень сильно
0
0
0
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Michael 1994
Хотелось бы , чтобы Миша закрепить в составе эвз в следующем сезоне, хочется пожелать ему здоровья и удачи
+1
-1
0
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Александр В. Гусев
В первом раунде обыграл «Онтарио Рейн», затем в первом раунде проиграл «Коачелле» и упустил шанс выйти в первый раунд.
0
0
0
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Александр Балабанов
Ответ Александр В. Гусев
В первом раунде обыграл «Онтарио Рейн», затем в первом раунде проиграл «Коачелле» и упустил шанс выйти в первый раунд.
Новая формула довела до греха, да)
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