Фарм «Колорадо» выбыл из плей-офф АХЛ, уступив фарму «Сиэтла». У Мальцева 3+1 в 7 играх при «минус 5»

Фарм «Колорадо» выбыл из плей-офф АХЛ, уступив фарму «Сиэтла».

« » проиграл «Коачелле» в пятом матче полуфинала дивизиона (0:5, 2-3).

В первом раунде Кубка Колдера фарм «Эвеланш» обыграл «Онтарио Рейн» (2-0).

В этом сезоне в плей-офф играют 23 команды, серии первого раунда проходят до 2 побед, полуфиналы дивизиона – до 3.

Ранее «Колорадо» проиграл « » (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.

Форвард «Иглс» завершил выступление в плей-офф с 4 (3+1) очками в 7 играх при полезности «минус 5».