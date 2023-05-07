«Ванкувер» подписал контракт новичка с 18-летним Леккеримяки. У форварда 15 очков в 15 играх плей-офф 2-го дивизиона Швеции

Теги переходы Ванкувер НХЛ Юргорден чемпионат Швеции Д1 Юнатан Леккеримяки Хоккей

«Ванкувер» подписал 18-летнего форварда Юнатана Леккеримяки.

Контракт новичка с игроком из Швеции рассчитан на 3 года. 

Леккеримяки был выбран «Кэнакс» под общим 15-м номером на драфте НХЛ-2022. 

В минувшем сезоне он выступал за «Юргорден» в Allsvenskan – втором по рангу дивизионе Швеции.

В регулярном чемпионате набрал 9 (3+6) очков в 29 играх, а в плей-офф стал одним из лучших бомбардиров команды с 15 (5+10) баллами в 15 играх. 

Клуб дошел до финала, где проиграл МОДО и не сумел повыситься в классе. 

Юнатан в этом сезоне также сыграл на МЧМ-2023, набрав 4 (1+3) очка в 7 играх. В 2022 году он выиграл ЮЧМ со сборной Швеции, став лучшим бомбардиром турнира – 15 (5+10) очков в 6 играх. 

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3 комментария

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SD_RM_VC
Ответ kimono Toster
может пробиться?
Его планируют в аренду в Швецию отправить, в высший дивизион только
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ kimono Toster
может пробиться?
В первый год точно нет
+1
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kimono Toster
может пробиться?
0
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