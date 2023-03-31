Экс-вратарь минского «Динамо» Толопило подписал контракт с «Ванкувером». Он провел два сезона в первом шведском дивизионе

перешел в «Ванкувер».

22-летний белорусский голкипер подписал двухлетний контракт с «Кэнакс». Кэпхит составит 950 тысяч долларов.

В текущем сезоне Толопило представил команду «Седертелье», которая выступает в первом шведском дивизионе.

В регулярном чемпионате вратарь провел 45 матчей, пропуская в среднем 2,10 шайбы и отражая 92,4% бросков.

В плей-офф Толопило сыграл 6 игр, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 92% бросков.

Он также играл за «Седертелье» в прошлом чемпионате, проведя в клубе в общей сложности два сезона.

В сезоне-2020/21 голкипер провел 3 матча за минское «Динамо» в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,71 шайбы и отражая 89,7% бросков.