«Ванкувер» подписал контракт новичка с защитником Элиасом Петтерссоном
Защитник Элиас Петтерссон подписал контракт новичка с «Ванкувером».
Срок соглашения с 19-летним шведом рассчитан на 3 года.
Большую часть сезона-2022/23 Петтерссон провел в составе «Эребру».
Он провел 43 игры в регулярном чемпионате и отметился 7 (1+6) баллами при показателе полезности «+6». В плей-офф он сыграл 13 матчей, не набрав очков.
Петтерссон также играл за сборную Швеции на МЧМ-2023.
Защитник был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ-2022 под 80-м общим номером.
11 комментариев