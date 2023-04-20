«Ванкувер» подписал контракт новичка с защитником Элиасом Петтерссоном

Теги переходы Ванкувер НХЛ молодежная сборная Швеции чемпионат Швеции Эребру SHL Элиас Петтерссон 2004 Хоккей

Защитник Элиас Петтерссон подписал контракт новичка с «Ванкувером».

Срок соглашения с 19-летним шведом рассчитан на 3 года. 

Большую часть сезона-2022/23 Петтерссон провел в составе «Эребру».

Он провел 43 игры в регулярном чемпионате и отметился 7 (1+6) баллами при показателе полезности «+6». В плей-офф он сыграл 13 матчей, не набрав очков.

Петтерссон также играл за сборную Швеции на МЧМ-2023.

Защитник был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ-2022 под 80-м общим номером.

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11 комментариев

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Аморалинни
Мем с двумя человеками-пауками*
+16
0
+16
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Габорик
Пусть обоих Владимиров Ткачевых тоже подпишут :)
+13
0
+13
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JuVero
Ответ Suret
теперь как на джерси их различать будут?
там ещё есть такая штука, как номер)
+8
0
+8
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Александр Морозов
Если не можешь найти новых шведских близняшек, то выкручиваешься хотя бы так 😁
+6
0
+6
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Белый офицер
Ответ Габорик
Пусть обоих Владимиров Ткачевых тоже подпишут :)
И Ахо ))
+4
0
+4
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Alex Rastrelli
Мало ли в Бразилии Педро?(с)
+2
0
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Алекс Клиторман
Два Петтерссона в одной команде и оба Элиасы, однако...
0
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Антон
Один раз сработало. Ещё можно поискать по Швеции.
0
0
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ɔculpa
Ответ JuVero
там ещё есть такая штука, как номер)
Можешь рассказать о ней? Что это?
0
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