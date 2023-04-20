«Ванкувер» подписал контракт новичка с защитником Элиасом Петтерссоном

Защитник Элиас Петтерссон подписал контракт новичка с «Ванкувером».

Срок соглашения с 19-летним шведом рассчитан на 3 года.

Большую часть сезона-2022/23 Петтерссон провел в составе « ».

Он провел 43 игры в регулярном чемпионате и отметился 7 (1+6) баллами при показателе полезности «+6». В плей-офф он сыграл 13 матчей, не набрав очков.

Петтерссон также играл за сборную Швеции на МЧМ-2023.

Защитник был выбран « » на драфте НХЛ-2022 под 80-м общим номером.