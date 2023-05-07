У Эвандера Кэйна 24 минуты штрафа в матче с «Вегасом» – 5-й результат в истории «Эдмонтона» в плей-офф

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кэйн набрал 24 минуты штрафа в матче с «Вегасом».

«Ойлерс» обыграли «Голден Найтс» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).

Игрок канадского клуба получил 2+2+10 и 10 минут штрафа за участие в двух стычках.

Его результат по числу штрафных минут в одном матче плей-офф стал 5-м в истории « ».

Больше набирали (1983, 35), Кевин Макклелланд (1985, 29), Ли Фоголин (1983, 28) и (1986, 25).

Рекорд лиги по числу штрафных минут в одном матче плей-офф – 42. Его делят 3 игрока – Билл Коуту («Монреаль», 1923), Дэйв Шульц («Филадельфия», 1976) и Дерик Энгелланд («Калгари», 2015).