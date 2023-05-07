У Эвандера Кэйна 24 минуты штрафа в матче с «Вегасом» – 5-й результат в истории «Эдмонтона» в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Марти Максорли Эвандер Кэйн Вегас Дэйв Семенко Хоккей

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кэйн набрал 24 минуты штрафа в матче с «Вегасом».

«Ойлерс» обыграли «Голден Найтс» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1). 

Игрок канадского клуба получил 2+2+10 и 10 минут штрафа за участие в двух стычках

Его результат по числу штрафных минут в одном матче плей-офф стал 5-м в истории «Эдмонтона».

Больше набирали Дэйв Семенко (1983, 35), Кевин Макклелланд (1985, 29), Ли Фоголин (1983, 28) и Марти Максорли (1986, 25). 

Рекорд лиги по числу штрафных минут в одном матче плей-офф – 42. Его делят 3 игрока – Билл Коуту («Монреаль», 1923), Дэйв Шульц («Филадельфия», 1976) и Дерик Энгелланд («Калгари», 2015). 

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1 комментарий

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Misson
В знатную компанию попал Кейн. Тут и легендарный "Кувалда Шульц", который выходил на лед с уже заранее перебинтованными боксерскими бинтами пальцами специально, чтобы избить кого-то из соперников. Тут и Дэйв Семенко - тафгай Эдмонтона и личный телохранитель Грецки на льду. И еще более известный тафгай (который и играть мог неплохо) и телохранитель Грецки - Марти Максорли, которого в 2000 году даже приговорили к 18 месяцам условного тюремного заключения и год дисквалификации за удар соперника клюшкой по голове.
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