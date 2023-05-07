Серебряков об «Адмирале»: «Мы вернули людей на трибуны, вернули им веру в спорт, в хоккей, в нас»

Никита Серебряков заявил, что «Адмирал» вернул болельщиков на трибуны.

В минувшем Кубке Гагарина приморцы дошли до 2-го раунда, где проиграли «Ак Барсу» (2-4).

– В этом году Владивосток буквально заболел хоккеем. Матчи «Адмирала» показывались в кинотеатрах, «Фетисов-Арена» собирала аншлаги. Можно ли это назвать главным итогом всего того, что команде удалось сделать в сезоне?

– Я считаю, что да. Мы вернули людей на трибуны, вернули им веру в спорт, в хоккей, в нас. Кого-то, может быть, заново познакомили с хоккеем.

Во время плей-офф люди ждали нас в аэропорту, и это было невероятно! Мы очень сильно это ценим и благодарны каждому болельщику! Очень рад, что во Владивостоке люди настолько сильно любят хоккей.

– Ожидал ли, что ваше выступление вызовет такой серьезный резонанс?

– Во Владивостоке я играю уже пять лет, и такого никогда не было. Там очень сильно любят и поддерживают свою команду. Я всегда знал, что у нас невероятно болеют, но сейчас людей, которые переживают за нас, стало еще больше, – сказал вратарь « ».