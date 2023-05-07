Серебряков об «Адмирале»: «Мы вернули людей на трибуны, вернули им веру в спорт, в хоккей, в нас»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Фетисов Арена Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Никита Серебряков заявил, что «Адмирал» вернул болельщиков на трибуны.

В минувшем Кубке Гагарина приморцы дошли до 2-го раунда, где проиграли «Ак Барсу» (2-4).

– В этом году Владивосток буквально заболел хоккеем. Матчи «Адмирала» показывались в кинотеатрах, «Фетисов-Арена» собирала аншлаги. Можно ли это назвать главным итогом всего того, что команде удалось сделать в сезоне?

– Я считаю, что да. Мы вернули людей на трибуны, вернули им веру в спорт, в хоккей, в нас. Кого-то, может быть, заново познакомили с хоккеем.

Во время плей-офф люди ждали нас в аэропорту, и это было невероятно! Мы очень сильно это ценим и благодарны каждому болельщику! Очень рад, что во Владивостоке люди настолько сильно любят хоккей.

– Ожидал ли, что ваше выступление вызовет такой серьезный резонанс?

– Во Владивостоке я играю уже пять лет, и такого никогда не было. Там очень сильно любят и поддерживают свою команду. Я всегда знал, что у нас невероятно болеют, но сейчас людей, которые переживают за нас, стало еще больше, – сказал вратарь «Адмирала».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Никита молодец ! Молодец , что остался ! Ты много вручал команду , а сейчас , кроме мастерства проявил лучшие человеческие качества и помог команде сохранить костяк . Пусть следующий сезон будет более удачливым !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Как минимум вам вратарь с командой таких же успехов в новом сезоне ,как в прошедшем !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий