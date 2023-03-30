КХЛ определила лучших игроков второго раунда плей-офф.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший 2 победы в 6 матчах. Он отразил 95,32% бросков при коэффициенте надежности 1,76. В 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» голкипер сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал ( ), набравший 2 (1+1) балла в 4 играх. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На его счету 11 силовых приемов, 8 заблокированных бросков и 2 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Рид Буше (« »). Он набрал 7 (5+2) очков в 4 играх. Буше не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Две его шайбы стали победными. На его счету также 6 силовых приемов, 5 заблокированных бросков и 5 отборов шайбы.

Лучшим новичком стал защитник Богдан Конюшков («Торпедо»), набравший 3 (0+3) очка в 4 матчах. На его счету 1 силовой прием, 2 заблокированных броска и 4 отбора шайбы.