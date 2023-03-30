Серебряков, Никишин и Буше – лучшие игроки второго раунда плей-офф, Конюшков – лучший новичок

Теги Авангард СКА Торпедо рейтинги КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Рид Буше Александр Никишин Богдан Конюшков Хоккей

КХЛ определила лучших игроков второго раунда плей-офф.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший 2 победы в 6 матчах. Он отразил 95,32% бросков при коэффициенте надежности 1,76. В 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» голкипер сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 2 (1+1) балла в 4 играх. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На его счету 11 силовых приемов, 8 заблокированных бросков и 2 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Рид Буше («Авангард»). Он набрал 7 (5+2) очков в 4 играх. Буше не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Две его шайбы стали победными. На его счету также 6 силовых приемов, 5 заблокированных бросков и 5 отборов шайбы.

Лучшим новичком стал защитник Богдан Конюшков («Торпедо»), набравший 3 (0+3) очка в 4 матчах. На его счету 1 силовой прием, 2 заблокированных броска и 4 отбора шайбы.

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7 комментариев

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Дядя Федор Макларен
Ответ Дмитрий Пузырёв
Конюшков как вырос у Ларионова. Как бы не забрали его у нас...
А как его заберут? Если только он сам не захочет перейти. Ну и это... У вас же есть великий профессор. Подготовит ещё кого-нибудь. Он же гений.
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Дмитрий Пузырёв
Конюшков как вырос у Ларионова. Как бы не забрали его у нас...
+4
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+4
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Марат Адилов
бгг, Сведберг в серии набрал 1+2, Дронов - 3+1,но лучший деф - Никишин😄
+3
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+3
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Дядя Федор Макларен
Ну, Никишин и Конюшков -как минимум спорно
+2
-2
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Ястреб
Все реально красавцы👍
Очень рад за нашего Буше👍👏
Так держать 💪
+6
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+6
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Кеша
Сверху позвонили , надо Шамарина поддержать , а то на коньках еле стоит . Откуда, только , такую инфу достаешь. Угораю просто.
+2
-1
+1
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Shamarin
Никишин конечно вряд ли был лучшим защитником второго раунда, но сверху позвонили, мол надо поддержать парня)
+2
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