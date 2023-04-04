Серебряков о поведении Радулова в серии с «Адмиралом»: «Меня такие ситуации заводят, я черпаю из этого энергию. Александр – очень сильный игрок, невероятный мастер, звезда лиги»
Никита Серебряков высказался о поведении Александра Радулова в серии Кубка Гагарина
– Следите ли за другими вратарями?
– Честно говоря, вообще ни за кем не слежу. Своих игр хватает с таким плотным календарем, поэтому в свободное время стараюсь больше отдыхать и быть вместе с семьей.
– А свои игры вы как разбираете? Смотрите какую-то нарезку, как полевые анализируют свои смены?
– У Юрия Викторовича (Ключникова, тренера вратарей «Адмирала») своя камера. Он ее вешает за воротами. После каждой игры «нарезает», и на следующий день или, если выходной, через день садимся и детально разбираем каждый момент матча, каждую атаку, каждый бросок. Все смотрим под микроскопом.
– На нападающих соперника у вас тоже нарезка?
– Нет-нет, мы отталкиваемся только от своей игры, потому что в этой лиге такие мастера, которых сложно просчитать. Концентрируемся на своей игре и смотрим, что мы можем сделать лучше.
– Один из таких мастеров – Александр Радулов. В серии с «Адмиралом» он устроил пару стычек. В шестой игре пошел за ворота, в пятой подтолкнул вас локтем после свистка. Вы воспринимаете подобные эпизоды как наглость или как работу на команду?
– Это очень сильный игрок, невероятный мастер, невероятная звезда лиги. Слава богу, что сейчас он играет в КХЛ и мы можем играть против него.
Меня, наоборот, такие ситуации скорее заводят – в приятном смысле. Я по-хорошему завожусь, черпаю из этого энергию, и это мне помогает. Не воспринимаю эти провокации на свой счет, а потом эту энергию выпускаю в других моментах.
– Если вокруг слишком скучно – тихие болельщики и спокойные соперники, то для вас это скорее минус?
– Скорее да. Конечно, приятно, когда громко скандируют, когда болельщики поддерживают, когда не играешь как в театре, где тишина. Я думаю, любому игроку приятнее играть, когда вокруг такая атмосфера, когда идет борьба и есть накал, – сказал вратарь «Адмирала».
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