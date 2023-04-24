Макдэвид набрал 60 очков в плей-офф НХЛ за 41 матч. Только Гретцки, Лемье, Драйзайтль и Штястны были быстрее

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Джо Сакик Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид достиг отметки в 60 очков в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» сделал 3 передачи в матче серии первого раунда против «Лос-Анджелеса» (5:4 ОТ, 2-2).

Теперь на его счету 61 (23+38) балл в 41 игре плей-офф в карьере.

Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 60 очков в плей-офф за 41 матч или менее.

Ранее это удалось Уэйну Гретцки (26 матчей), Марио Лемье (34), Леону Драйзайтлю (38), Петеру Штястны (40) и Джо Сакику (41).

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2 комментария

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Maxim Shumov
Нефти нужно всей скамейкой вставать и читать молитву, когда на лёд выходит Нёрс. Даже это будет более эффективно защищать ворота, чем этот 10-милионный деф.
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Александр Митраков
Ответ Maxim Shumov
Нефти нужно всей скамейкой вставать и читать молитву, когда на лёд выходит Нёрс. Даже это будет более эффективно защищать ворота, чем этот 10-милионный деф.
Деарне хуже, хотя спрос с него, конечно, меньше
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