Макдэвид набрал 60 очков в плей-офф НХЛ за 41 матч. Только Гретцки, Лемье, Драйзайтль и Штястны были быстрее

Коннор Макдэвид достиг отметки в 60 очков в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» сделал 3 передачи в матче серии первого раунда против «Лос-Анджелеса» (5:4 ОТ, 2-2).

Теперь на его счету 61 (23+38) балл в 41 игре плей-офф в карьере.

Макдэвид стал шестым игроком в истории , достигшим отметки в 60 очков в плей-офф за 41 матч или менее.

Ранее это удалось (26 матчей), (34), Леону Драйзайтлю (38), (40) и (41).