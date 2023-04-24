Макдэвид набрал 60 очков в плей-офф НХЛ за 41 матч. Только Гретцки, Лемье, Драйзайтль и Штястны были быстрее
Коннор Макдэвид достиг отметки в 60 очков в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» сделал 3 передачи в матче серии первого раунда против «Лос-Анджелеса» (5:4 ОТ, 2-2).
Теперь на его счету 61 (23+38) балл в 41 игре плей-офф в карьере.
Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 60 очков в плей-офф за 41 матч или менее.
Ранее это удалось Уэйну Гретцки (26 матчей), Марио Лемье (34), Леону Драйзайтлю (38), Петеру Штястны (40) и Джо Сакику (41).
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