Драйзайтль разделил с Макдэвидом 8-е место по голам в плей-офф в истории «Эдмонтона»

Леон Драйзайтль догнал Коннора Макдэвида по голам в плей-офф в истории «Эдмонтона».

Немецкий форвард «Ойлерс» сделал дубль в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (5:4 ОТ).

Таким образом, на счету нападающего стал 21 гол в 41 матче плей-офф.

разделил с восьмую позицию по голам в Кубке Стэнли в истории « ». Коннор также забил 21 гол в 41 игре.

Лучшим снайпером «Эдмонтона» в плей-офф является Яри Курри – 92 гола в 146 матчах.