Драйзайтль разделил с Макдэвидом 8-е место по голам в плей-офф в истории «Эдмонтона»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль догнал Коннора Макдэвида по голам в плей-офф в истории «Эдмонтона».

Немецкий форвард «Ойлерс» сделал дубль в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (5:4 ОТ).

Таким образом, на счету нападающего стал 21 гол в 41 матче плей-офф.

Леон Драйзайтль разделил с Коннором Макдэвидом восьмую позицию по голам в Кубке Стэнли в истории «Эдмонтона». Коннор также забил 21 гол в 41 игре.

Лучшим снайпером «Эдмонтона» в плей-офф является Яри Курри – 92 гола в 146 матчах.

5 комментариев

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t0ni12
Ответ Kadiy
а у Гретцки сколько?
81 гол в 120 матчах (только за Эдмонтон, разумеется).
+3
0
+3
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Misson
Что за тащер этот лев.
+2
0
+2
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Kadiy
а у Гретцки сколько?
0
0
0
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Kadiy
Ответ t0ni12
81 гол в 120 матчах (только за Эдмонтон, разумеется).
спасибо!
0
0
0
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Виктор Полесов
Ответ Misson
Что за тащер этот лев.
Леон это же лев, все правильно. Тогда надо говорить: "Что за тигр этот лев:?!!"
+1
-1
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