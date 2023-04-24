Драйзайтль разделил с Макдэвидом 8-е место по голам в плей-офф в истории «Эдмонтона»
Леон Драйзайтль догнал Коннора Макдэвида по голам в плей-офф в истории «Эдмонтона».
Немецкий форвард «Ойлерс» сделал дубль в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (5:4 ОТ).
Таким образом, на счету нападающего стал 21 гол в 41 матче плей-офф.
Леон Драйзайтль разделил с Коннором Макдэвидом восьмую позицию по голам в Кубке Стэнли в истории «Эдмонтона». Коннор также забил 21 гол в 41 игре.
Лучшим снайпером «Эдмонтона» в плей-офф является Яри Курри – 92 гола в 146 матчах.
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