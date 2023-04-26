Макдэвид сделал 40 голевых передач в плей-офф НХЛ за 42 игры – 6-й результат в истории

Коннор Макдэвид сделал 40 передач в плей-офф НХЛ за 42 игры – 6-й результат в истории.

Капитан «Ойлерс» дважды ассистировал партнерам в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (6:3, 3-2).

В активе 26-летнего канадца стало 8 (2+6) очков в 5 играх серии. За карьеру в плей-офф – 63 (23+40) балла в 42 играх.

Быстрее отметки 40 передач в розыгрышах Кубка Стэнли достигали 5 игроков – (за 27 игр), Кен Лайнсмен (35), (36), (« », 37), Петер Штястны (38).