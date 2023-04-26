Макдэвид сделал 40 голевых передач в плей-офф НХЛ за 42 игры – 6-й результат в истории

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Кен Лайнсмен Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 40 передач в плей-офф НХЛ за 42 игры – 6-й результат в истории.

Капитан «Ойлерс» дважды ассистировал партнерам в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (6:3, 3-2). 

В активе 26-летнего канадца стало 8 (2+6) очков в 5 играх серии. За карьеру в плей-офф – 63 (23+40) балла в 42 играх. 

Быстрее отметки 40 передач в розыгрышах Кубка Стэнли достигали 5 игроков – Уэйн Гретцки (за 27 игр), Кен Лайнсмен (35), Марио Лемье (36), Леон ДрайзайтльЭдмонтон», 37), Петер Штястны (38). 

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15 комментариев

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Мистер Кафель
Некубковый бегунок, без броска, король регулярки, не более.
Фокс там живой?

8 очков, а неплохо так Коннор, ведь играет лишь пока процентов на 70.
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Stewee
Вроде отличный результат 8 очков в 5 играх, а присутствует ощущение, что может еще лучше.
+12
-3
+9
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Real_v_dushe
На мой взгляд он пока не в лучшей форме, сезон его измотал, это видно, он может играть ещё лучше, если прибавит функционально.
+6
-1
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DenSpM
Как интересно.. Весь сезон читаешь, что Драй без Макдэвида и большинства ничего не может, вся стата левая.
Весь сезон читаешь, что Мак набивает стату против слыбых соперников.
Наступает ПО - Драйзайтль один из лучших, Мак на уровне, прошлый постсезон вообще 1 и 2, сыграв на раунд меньше.
Но люди продолжают. Фантастика))))
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Booligan
Ответ Вадим Сидоров
1,6 в плэйофф и 1,87 в регулярке Есть такое)
1.87 в том числе против всех команд, которые уже в отпуске и весь сезон сливали. 1.6 против ЛАК шикарный результат
+3
-2
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CLB_82
Ответ старые кеды
что за кен лайнсмен такой? леон и тут обходит бегуна. без немца короли б уже 4 0 закрыли серию. вот он реальный тащер и лидер нефти.
Лайнзмен - предок Маршанда в Бостоне. Шикарный игрок и провокатор. Если не ошибаюсь, официальный никнэйм "Крыса" имел. Еще и с Гретцким в Эдмонтоне поиграл.
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Вадим Сидоров
Ответ Stewee
Вроде отличный результат 8 очков в 5 играх, а присутствует ощущение, что может еще лучше.
1,6 в плэйофф и 1,87 в регулярке
Есть такое)
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John Gotti
Ответ Stewee
Вроде отличный результат 8 очков в 5 играх, а присутствует ощущение, что может еще лучше.
Просто, Макди приучил всех к своей феноменальной игре в регулярке, поэтому и ждем от него феерии в плей-офф. Тоже думаю, что 8 очков в 5 играх совсем неплохо, но в голове жду большего. Почмотрим
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alklimov2018
Ответ Мистер Кафель
Некубковый бегунок, без броска, король регулярки, не более. Фокс там живой? 8 очков, а неплохо так Коннор, ведь играет лишь пока процентов на 70.
Всегда было интересно, чем думают люди, которые ставят Макдевида ниже Брюквина или половины состава СКА.
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Виктор Полесов
Ответ Kanan Jarrus
слушай внимательно инсайд и ставь хату: бегунок без броска сольет следующий матч нефти, чтобы довести серию до 7 матча и нашакалить стату своими секондэри.
А ведь действительно! Ну если он и так уже может, то тогда просто слов нет.
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Александр Балабанов
Ответ CLB_82
Лайнзмен - предок Маршанда в Бостоне. Шикарный игрок и провокатор. Если не ошибаюсь, официальный никнэйм "Крыса" имел. Еще и с Гретцким в Эдмонтоне поиграл.
Даже фото тематические делал)

https://photos.com/featured/ken-linseman-of-the-flyers-b-bennett.html
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старые кеды
Ответ CLB_82
Лайнзмен - предок Маршанда в Бостоне. Шикарный игрок и провокатор. Если не ошибаюсь, официальный никнэйм "Крыса" имел. Еще и с Гретцким в Эдмонтоне поиграл.
не слышал про такого.
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Виктор Полесов
Ответ DenSpM
Как интересно.. Весь сезон читаешь, что Драй без Макдэвида и большинства ничего не может, вся стата левая. Весь сезон читаешь, что Мак набивает стату против слыбых соперников. Наступает ПО - Драйзайтль один из лучших, Мак на уровне, прошлый постсезон вообще 1 и 2, сыграв на раунд меньше. Но люди продолжают. Фантастика))))
так и будет до тех пор пока кубок не возьмут.
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