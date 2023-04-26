Макдэвид сделал 40 голевых передач в плей-офф НХЛ за 42 игры – 6-й результат в истории
Коннор Макдэвид сделал 40 передач в плей-офф НХЛ за 42 игры – 6-й результат в истории.
Капитан «Ойлерс» дважды ассистировал партнерам в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (6:3, 3-2).
В активе 26-летнего канадца стало 8 (2+6) очков в 5 играх серии. За карьеру в плей-офф – 63 (23+40) балла в 42 играх.
Быстрее отметки 40 передач в розыгрышах Кубка Стэнли достигали 5 игроков – Уэйн Гретцки (за 27 игр), Кен Лайнсмен (35), Марио Лемье (36), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 37), Петер Штястны (38).
Фокс там живой?
8 очков, а неплохо так Коннор, ведь играет лишь пока процентов на 70.
Весь сезон читаешь, что Мак набивает стату против слыбых соперников.
Наступает ПО - Драйзайтль один из лучших, Мак на уровне, прошлый постсезон вообще 1 и 2, сыграв на раунд меньше.
Но люди продолжают. Фантастика))))
Есть такое)
https://photos.com/featured/ken-linseman-of-the-flyers-b-bennett.html