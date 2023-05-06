Каменский о Федотове: «В истории много примеров, когда не только из-за армии, но и из-за травм пропускали годы. А потом поднимались на еще лучший уровень»

Валерий Каменский считает Ивана Федотова вратарем высокого уровня.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Федотов – вратарь высокого уровня. И в истории было много примеров, когда не только из-за армии, но и из-за травм ребята пропускали годы. А потом выходили и поднимались на еще лучший уровень.

Потому что есть стимул, чтобы доказать, что он лучший. Я это только приветствую», – сказал вице-президент .

Игорь Есмантович: «Ждем Федотова, это наш вратарь. Обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, у нас отличные рабочие отношения»