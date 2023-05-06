Каменский о Федотове: «В истории много примеров, когда не только из-за армии, но и из-за травм пропускали годы. А потом поднимались на еще лучший уровень»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Валерий Каменский КХЛ Иван Федотов Хоккей

Валерий Каменский считает Ивана Федотова вратарем высокого уровня.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Федотов – вратарь высокого уровня. И в истории было много примеров, когда не только из-за армии, но и из-за травм ребята пропускали годы. А потом выходили и поднимались на еще лучший уровень.

Потому что есть стимул, чтобы доказать, что он лучший. Я это только приветствую», – сказал вице-президент КХЛ.

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6 комментариев

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Maxim Shumov
Этим он намекает на то, что Федотов чуть ли не благодарен им должен быть?
+5
-1
+4
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Александр Митраков
Ответ Сергей Ильин
Им не должен, а даже если ПАЦИФИСТ служить надо сынок...
Где служил Роман Ротенберг?
+2
0
+2
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ROS#
А мы считаем Каменского человеком низкого морального уровня
0
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