Щитов о Федотове и ЦСКА: «Ему никто не даст уехать в другой клуб. В армию же Ваню не просто так забрали, все это было сделано для чего-то»

Теги ЦСКА Филадельфия Никита Щитов НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Никита Щитов высказался о вероятном возвращении Ивана Федотова в ЦСКА после службы в армии.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Я думаю, что у Федотова нет других вариантов, кроме как перейти в ЦСКА. Ему никто не даст уехать в другой клуб, ему не дадут вести переговоры. В армию же Ваню не просто так забрали, все это было сделано для чего-то.

Год перерыва – это не катастрофа, тем более, что возраст у Федотова нормальный. Практику Иван наберет, в ЦСКА ему с этим помогут. Команда у них хорошая играющая, там ему помогут. Проблем с практикой у Ивана не будет», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игорь Есмантович: «Ждем Федотова, это наш вратарь. Обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, у нас отличные рабочие отношения»

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17 комментариев

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Bashibuzuck
Реально как в конце восьмидесятых😳, и даже клуб тот же самый😏
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Эдуард Элверс
Я один в шоке от этой ситуации?! Еще месяц назад не мог и подумать, что он вернется в ЦСКА. Мог уехать, ну если Флайерс потеряли интерес, то есть СКА, он же питерский сам и другие клубы. Но чтобы идти в ЦСКА, который по сути Есматович и засадил его в армию. Блин в 23 году такое до сих пор возможно. И никто не выскажется в защиту вратаря из известных игроков и прочих функционеров.
+27
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Stanley Cup
Федотову после освобождения надо уезжать из этой страны всеми возможными путями, хоть с 10 пересадками. К тому же финансовые возможности у него явно лучше чем у тех, кто в сентябре 2022 года был вынужден с копейками в карманах бежать в Грузию и Казахстан, спасаясь от неминуемой гибели
+27
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Юрец55
Интересно, Фетисов так и промолчит?
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Wayne Gretzky 99
Ответ Эдуард Элверс
Я один в шоке от этой ситуации?! Еще месяц назад не мог и подумать, что он вернется в ЦСКА. Мог уехать, ну если Флайерс потеряли интерес, то есть СКА, он же питерский сам и другие клубы. Но чтобы идти в ЦСКА, который по сути Есматович и засадил его в армию. Блин в 23 году такое до сих пор возможно. И никто не выскажется в защиту вратаря из известных игроков и прочих функционеров.
Ну у него 2 варианта, видимо, либо к Есмантовичу, либо к Коджугетычу обратно.
+8
-3
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Даня Чебыкин
мдаааа. про 1861 год все как-то подзабыли.
+6
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JV
Один выход- сбежать… где нибудь на выезде в Казахстане
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Альф Третий
Ответ CHAD
а какой толк от высказываний известных игроков и прочих функционеров? как это поможет Федотову?
Ну, во-первых, высказывания известных игроков и функционеров могут повлиять на мнение общественности о ситуации с Федотовым и об отношении клуба к своим игрокам. Во-вторых, это может помочь Федотову с психологической стороны, показав ему, что он не одинок и что люди поддерживают его. Кроме того, возможно, Есмантович и другие функционеры ЦСКА попытаются помочь Федотову с процессом постановки на учет в армии или иным образом заботиться о нем.
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Олег
Я этого и ожидал, руководство ЦСКА по беспределу Ваньку забирарают.
Всё везде подвязоно.Теперь только и остаётся что
играть за ЦСКА. Сколько вот это другой вопрос...
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jonnysilverhand01
Забавно … вместо осуждения и резкой критикой причины по имени сечин и компании, люди обсуждают возможные следствия от Федотова, типо все не так страшно … капитальный цирк
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Олег Мохов
Vатники злопамятны,и Федотову лучше рвать когти из этой страны
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росхоккей
Главный вопрос это на сколько лет будет контракт. Если на 5-10 лет, то ... Мдэ... Если на год-два, то нормально. Драпанет за бугор в межсезонке или найдет другое время. Во всем мире нехватка хороших вратарей, даже в НХЛ. Так что без работы он не останется. Если даже выкатит ЦСКА предъяву Филадельфии или НХЛ, то в нынешних условиях те просто пошлют подальше. Но даже если дойдет до разборок судебных, то компенсацию за год-два контракта спокойно выплатят.
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CHAD
Ответ Эдуард Элверс
Я один в шоке от этой ситуации?! Еще месяц назад не мог и подумать, что он вернется в ЦСКА. Мог уехать, ну если Флайерс потеряли интерес, то есть СКА, он же питерский сам и другие клубы. Но чтобы идти в ЦСКА, который по сути Есматович и засадил его в армию. Блин в 23 году такое до сих пор возможно. И никто не выскажется в защиту вратаря из известных игроков и прочих функционеров.
а какой толк от высказываний известных игроков и прочих функционеров? как это поможет Федотову?
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ROS#
Мы уже поняли что щитов научился составлять из слов предложения . Может он теперь попробует научиться играть в хоккей?
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alklimov2018
Ответ Bashibuzuck
Реально как в конце восьмидесятых😳, и даже клуб тот же самый😏
В конце, как и в другие годы такого не было. Насильно никто в цска не тащил... это из разряда баек людей, далеких от хоккея.
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