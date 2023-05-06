Щитов о Федотове и ЦСКА: «Ему никто не даст уехать в другой клуб. В армию же Ваню не просто так забрали, все это было сделано для чего-то»

Никита Щитов высказался о вероятном возвращении Ивана Федотова в ЦСКА после службы в армии.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Я думаю, что у Федотова нет других вариантов, кроме как перейти в ЦСКА. Ему никто не даст уехать в другой клуб, ему не дадут вести переговоры. В армию же Ваню не просто так забрали, все это было сделано для чего-то.

Год перерыва – это не катастрофа, тем более, что возраст у Федотова нормальный. Практику Иван наберет, в ЦСКА ему с этим помогут. Команда у них хорошая играющая, там ему помогут. Проблем с практикой у Ивана не будет», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игорь Есмантович: «Ждем Федотова, это наш вратарь. Обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, у нас отличные рабочие отношения»