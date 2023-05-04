Игорь Есмантович: «Ждем Федотова, это наш вратарь. Обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, у нас отличные рабочие отношения»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов ТАСС Хоккей

Игорь Есмантович сообщил, что ЦСКА обсуждает новый контракт с Иваном Федотовым.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Вы говорили, что ждете вратаря Ивана Федотова после того, как он пройдет армейскую срочную службу. Были ли вы с ним на связи, какие у вас отношения с игроком?

– Мы ждем Ивана Федотова после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи.

У нас отличные рабочие отношения, обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, – сказал президент ЦСКА.

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42 комментария

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Евгений - 79
Ага. Отличные. И повестка в военкомат как дополнительное соглашение к контракту.
+53
-2
+51
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Евгений Мешков
так у него контракт вроде с Филадельфией был, он же просто приостановлен? или у Федотова закончатся проблемы с военником и начнутся с загранпаспортом?
+36
-3
+33
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Maxim Shumov
А как они с Федотовым обсуждают контракт? Типа - «либо подписывай, либо на этот раз в тюрягу»?
+26
-4
+22
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faaakkkeee
Это такая позорнейшая история, что нет цензурных слов, чтобы описать это. Рабство в 21-м веке.
+26
-6
+20
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iluvatar
Ответ Евгений Мешков
так у него контракт вроде с Филадельфией был, он же просто приостановлен? или у Федотова закончатся проблемы с военником и начнутся с загранпаспортом?
Спорим в армии у него был допуск к «секретной» информации и он автоматически становится не выездной лет на 5?
+20
-3
+17
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Maxim Shumov
Жаль, что ветка НХЛ иногда засоряется всяким мусором про Есмантовичей, Ротенбергов, и прочих Третьяков
+14
-4
+10
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1960лоцман
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Эксперт ,я служил 2 года ,и что , вопрос в том что когда он играл за ЦСКА этот вопрос не поднимался совсем , а вот только как захотел покинуть ЦСКА туг же поднялся.
+12
-3
+9
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1960лоцман
Подлянку устроили , а теперь ждут,на месте Федотова никогда в ЦСКА не вернулся бы.
+16
-8
+8
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Vadoniy
Ответ Maxim Shumov
А как они с Федотовым обсуждают контракт? Типа - «либо подписывай, либо на этот раз в тюрягу»?
Повестку выпишут, Ивано автоматически невыездной и всё, до конца карьеры в цска. Великие традиции великого клуба.
+9
-2
+7
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Rialto 82
Ответ iluvatar
Спорим в армии у него был допуск к «секретной» информации и он автоматически становится не выездной лет на 5?
Тогда вариант с побегом. В там уже даже если не заиграет на уровне НХЛ, то напишет книгу, будет участвовать в телешоу, заработает миллионы на такой истории))
+9
-4
+5
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AntOn
Ты отличные рабочие отношения видишь? -Нет? И я - нет! А они - есть! (с) ДМБ
+4
-2
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Назар Игорь
Как можно обсуждать контракт с ЦСКА если существует контракт с Филадельфией? Может старый контракт уже разорван, подскажите кто в курсе?
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akrets
Как технично ЦСКА прикрылся авторитетом (абсолютно заслуженным) и харизмой Сергея Федорова! И все подзабыли историю Федотова
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1960лоцман
Ответ Илья Храпонов
Вы свечку держали?
Мозг то включи,держать то ничего не надо .
+9
-8
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Павел Мельников
Ответ *BG*
Уезжали, и будут уезжать спокойно. Главное, чтобы не нарушали договоренностей. Чтобы не было никаких "кидков".
Нарушение договоренностей в гражданском судопроизводстве рассматривается, а не в военкомате.
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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Павел Мельников
Ответ *BG*
Устные договоренности тоже? Допустим подали бы в суд на Ваню. А он уже в Сев. Америке. Какой толк от этого суда? А как прикрепить к делу доказательства, если переговоры шли тет-а-тет, без аудиозаписи? Определенно, в ЦСКА не сталкивались с такой ситуацией ранее. Вот вас кидают на большие деньги и вы знаете, что этот ваш обидчик, вот-вот, свалит из страны. Ваши действия? Вы в суд подаете заяву? Бежите в полицию, для того, чтобы его задержали? Берете травмат / биту и пытаетесь добиться справедливости сами? Думаю, точно не первый вариант.
На словах можно о чем угодно договорится, если Есмантович и другие боссы не умеют найти подход к заключению письменных договоров, то какие жеж они руководители. Толк от суда, ну конечно, забрать под руки человека и отправить на Север куда действенней всегда было.
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*BG*
Ответ Павел Мельников
Нарушение договоренностей в гражданском судопроизводстве рассматривается, а не в военкомате.
Устные договоренности тоже? Допустим подали бы в суд на Ваню. А он уже в Сев. Америке. Какой толк от этого суда? А как прикрепить к делу доказательства, если переговоры шли тет-а-тет, без аудиозаписи?
Определенно, в ЦСКА не сталкивались с такой ситуацией ранее.
Вот вас кидают на большие деньги и вы знаете, что этот ваш обидчик, вот-вот, свалит из страны. Ваши действия? Вы в суд подаете заяву? Бежите в полицию, для того, чтобы его задержали? Берете травмат / биту и пытаетесь добиться справедливости сами? Думаю, точно не первый вариант.
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Павел Мельников
Ответ *BG*
Все игроки спокойно уезжали в НХЛ из ЦСКА и никого из них в армию не отправляли. Уезжали в НХЛ Григоренко, Мамин, Киселевич, Нестеров, Капризов, Сорокин, Романов. Молодняка из школы ЦСКА, и из "Красной Армии" сколько уехало. Не сосчитать. Почему-то никого из них в армию не отправляли. Может быть потому что они не пытались кинуть руководство ЦСКА? И не нарушали устные договоренности о переподписании контракта еще на пару лет, после одного отыгранного сезона в ЦСКА? За него Трактору отдали 60 млн. компенсации. Только идиоты будут вываливать такие деньги за вратаря (за ОДИН сезон игры!), которого тогда не считали особо выдающимся голкипером. Он не был звездой. Пусть и проявлял некоторые способности. Никто бы, за один сезон игры, не выкупал игрока за 60 млн. Нашли бы другой вариант.
Уезжали спокойно до определенного времени. Правила игры поменялись, шантаж срочкой будет в порядке вещей (во многих сферах).
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Under
Ответ *BG*
Все игроки спокойно уезжали в НХЛ из ЦСКА и никого из них в армию не отправляли. Уезжали в НХЛ Григоренко, Мамин, Киселевич, Нестеров, Капризов, Сорокин, Романов. Молодняка из школы ЦСКА, и из "Красной Армии" сколько уехало. Не сосчитать. Почему-то никого из них в армию не отправляли. Может быть потому что они не пытались кинуть руководство ЦСКА? И не нарушали устные договоренности о переподписании контракта еще на пару лет, после одного отыгранного сезона в ЦСКА? За него Трактору отдали 60 млн. компенсации. Только идиоты будут вываливать такие деньги за вратаря (за ОДИН сезон игры!), которого тогда не считали особо выдающимся голкипером. Он не был звездой. Пусть и проявлял некоторые способности. Никто бы, за один сезон игры, не выкупал игрока за 60 млн. Нашли бы другой вариант.
всё вышеописанное проблемы ЦСКА сугубо
кто мешал сразу долгосрочный контракт подписать?
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*BG*
Ответ Назар Игорь
Как можно обсуждать контракт с ЦСКА если существует контракт с Филадельфией? Может старый контракт уже разорван, подскажите кто в курсе?
Я не знаток НХЛ, но читал где-то, что если подписанный игрок,по каким-то причинам, не приезжает в срок на предсезонный сбор (и когда понятно, что и не приедет), то с ним контракт разрывается. Права на него остаются.
Если есть знатоки НХЛ, то пусть поправят. Ну, или опровергнут. Или подтвердят. Там и НХЛ, вроде как, заморозила все отношения с КХЛ.
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dosatuy
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Даже у нас в Досатуе была.
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Олег
Похоже Ванька прилип в ЦСКА всерьёз,и надолго.
Уже наверное и сам не рад, что решил сквозонуть
в Филадельфию. Теперь будет коренной АРМЕЕЦ.
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alelob
Ну, если его принудительно заставят за коней играть, можно попробовать вату катать, чтобы в дальнейшем сами его выгнали.)
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jonnysilverhand01
Ответ Евгений - 79
Ага. Отличные. И повестка в военкомат как дополнительное соглашение к контракту.
Приложение N 1 «о преданности лично Сечину»
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