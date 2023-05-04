Игорь Есмантович: «Ждем Федотова, это наш вратарь. Обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, у нас отличные рабочие отношения»

Игорь Есмантович сообщил, что ЦСКА обсуждает новый контракт с Иваном Федотовым.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Вы говорили, что ждете вратаря Ивана Федотова после того, как он пройдет армейскую срочную службу. Были ли вы с ним на связи, какие у вас отношения с игроком?

– Мы ждем после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи.

У нас отличные рабочие отношения, обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, – сказал президент .