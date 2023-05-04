Игорь Есмантович: «Ждем Федотова, это наш вратарь. Обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, у нас отличные рабочие отношения»
Игорь Есмантович сообщил, что ЦСКА обсуждает новый контракт с Иваном Федотовым.
1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
– Вы говорили, что ждете вратаря Ивана Федотова после того, как он пройдет армейскую срочную службу. Были ли вы с ним на связи, какие у вас отношения с игроком?
– Мы ждем Ивана Федотова после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи.
У нас отличные рабочие отношения, обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, – сказал президент ЦСКА.
Определенно, в ЦСКА не сталкивались с такой ситуацией ранее.
Вот вас кидают на большие деньги и вы знаете, что этот ваш обидчик, вот-вот, свалит из страны. Ваши действия? Вы в суд подаете заяву? Бежите в полицию, для того, чтобы его задержали? Берете травмат / биту и пытаетесь добиться справедливости сами? Думаю, точно не первый вариант.
кто мешал сразу долгосрочный контракт подписать?
Если есть знатоки НХЛ, то пусть поправят. Ну, или опровергнут. Или подтвердят. Там и НХЛ, вроде как, заморозила все отношения с КХЛ.
Уже наверное и сам не рад, что решил сквозонуть
в Филадельфию. Теперь будет коренной АРМЕЕЦ.