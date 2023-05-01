Уилл Смит набрал 9+11 в 7 матчах на ЮЧМ и стал MVP турнира. Форварда сборной США могут выбрать в топ-5 драфта НХЛ-2023

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Форвард юниорской сборной США Уилл Смит набрал 9+11 в 7 матчах на ЮЧМ и стал MVP турнира.

18-летний игрок стал лучшим бомбардиром турнира, был признан лучшим нападающим и вошел в символическую сборную.

Американцы стали победителями, обыграв в финале команду Швеции (3:2 ОТ).

Ему не хватило 1 очка, чтобы повторить рекорд ЮЧМ по очкам за один турнир, установленный Никитой Кучеровым в 2011 году (21 в 7 играх, 11+10). 

В сезоне американец набрал 126 (51+75) очков в 59 играх за команду США U18 (программа USNTDP). Он может быть выбран в топ-5 на драфте НХЛ-2023. 

Лучшим вратарем и защитником турнира названы шведы – Ноа Эрлиден и Аксель Сандин Пелликка

В символическую сборную также вошли защитник Коул Хатсон (Швеция), форварды Отто Штенберг (Швеция) и Далибор Дворски (Словакия). 

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8 комментариев

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Данил
Нормально старый в перерывах между кино зажигает
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Deathspell Omega
Уилл Смит: Я - легенда!
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Белый офицер
Почему он белый???
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Сергей Орлов
Galaxy defender.
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rd_doc
Gettin’ Jiggy Wit It
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Misson
Фантилли, Лео Карлсон, Уил Смит - все центры с потенциалом стать первым центром. Кому нужен в первую очередь центр? Чикаго, Сан-Хосе в первую очередь. Далее Коламбус, Монреаль, Филадельфия. Анахайм расчитывает взять джек-пот в лице Беддарда. Если Анахайм заберет Беддарда, то Коламбус возьмет Фантилли. Чикаго заберет Карлсона. Следующим будет выбирать Сан-Хосе. У них будет выбор между Мичковым и Смитом. Думаю, они возьмут Смита. Затем выбирать будет Монреаль. Кого они возьмут? Мичкова, Шале или Дворского? Все европейцы, один центр, другие крайние. На кого сделают ставку в Монреале? Даже сложно сказать. У Мичкова потенциал выше, но его ждать еще 3 года, потом еще уйдет время на адаптацию. Монреаль уже взял Слафковского. Захотят они брать к нему в пару еще чеха или словака? Вот не уверен. Потом будет выбор у Аризоны. Аризоне нужны любые талантливые игроки на любую позицию. Поэтому они будут брать доступного игрока с наибольшим потенциалом. Вполне может оказаться, что Мичков под 6 пиком уйдет в Аризону, вот Аризона может подождать 3 года, за это время её проспекты подрастут и Аризона уже будет готова бороться за плей-офф, а Мичков с контрактом новичка будет очень кстати и даст приличный буст в таланте на краю. Таким образом, склоняюсь к тому, что вероятность выбора Мичкова Аризоной составляет 60%. Хотя, конечно, лотерея драфта может изменить расстановку и повлиять на выбор команд.
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Tarnung
Ответ Белый офицер
Почему он белый???
Он человек в черном.
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