Уилл Смит набрал 9+11 в 7 матчах на ЮЧМ и стал MVP турнира. Форварда сборной США могут выбрать в топ-5 драфта НХЛ-2023

Форвард юниорской сборной США Уилл Смит набрал 9+11 в 7 матчах на ЮЧМ и стал MVP турнира.

18-летний игрок стал лучшим бомбардиром турнира, был признан лучшим нападающим и вошел в символическую сборную.

Американцы стали победителями, обыграв в финале команду Швеции (3:2 ОТ).

Ему не хватило 1 очка, чтобы повторить рекорд ЮЧМ по очкам за один турнир, установленный Никитой Кучеровым в 2011 году (21 в 7 играх, 11+10).

В сезоне американец набрал 126 (51+75) очков в 59 играх за команду США U18 (программа USNTDP). Он может быть выбран в топ-5 на драфте НХЛ-2023.

Лучшим вратарем и защитником турнира названы шведы – Ноа Эрлиден и .

В символическую сборную также вошли защитник Коул Хатсон (Швеция), форварды (Швеция) и Далибор Дворски (Словакия).