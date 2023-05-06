Дмитрий Квартальнов: «У Беларуси большой потенциал. Рады, что победили хорошую сборную России»

Дмитрий Квартальнов высказался после победы над сборной «России 25» (7:4).

Матч прошел в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open 2023.

«У нас большой потенциал. Многие ребята не приехали. Мы рады, что победили хорошую сборную России.

Ребята – молодцы. Турнир продолжается. Завтра у нас еще одна игра. Задача – выиграть турнир. А там как получится, как бог даст», – сказал главный тренер сборной Беларуси Квартальнов.