Дмитрий Квартальнов: «У Беларуси большой потенциал. Рады, что победили хорошую сборную России»
Дмитрий Квартальнов высказался после победы над сборной «России 25» (7:4).
Матч прошел в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open 2023.
«У нас большой потенциал. Многие ребята не приехали. Мы рады, что победили хорошую сборную России.
Ребята – молодцы. Турнир продолжается. Завтра у нас еще одна игра. Задача – выиграть турнир. А там как получится, как бог даст», – сказал главный тренер сборной Беларуси Квартальнов.
Типа чемпионское окно Беларуси закрывается? Мы вернёмся через год сильнее? Ребята только привыкают к системе?