Дмитрий Квартальнов: «У Беларуси большой потенциал. Рады, что победили хорошую сборную России»

Теги Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Квартальнов высказался после победы над сборной «России 25» (7:4).

Матч прошел в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open 2023. 

«У нас большой потенциал. Многие ребята не приехали. Мы рады, что победили хорошую сборную России.

Ребята – молодцы. Турнир продолжается. Завтра у нас еще одна игра. Задача – выиграть турнир. А там как получится, как бог даст», – сказал главный тренер сборной Беларуси Квартальнов.

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6 комментариев

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_Абырвалг_
Квартал, знатного "леща" прописал нарциссу.)))
+15
0
+15
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Oleg Olegov
Интересно, если Россия 25 не выиграет турнир, то что будет говорить Йозе Марино?
Типа чемпионское окно Беларуси закрывается? Мы вернёмся через год сильнее? Ребята только привыкают к системе?
+9
0
+9
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AK_Flash
Я так и не понял, кто из команд готовится к канадцам?
+4
0
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Кеша
Квартальнов от души сделал красиво - Айвазовский в хоккее .
+3
0
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Shamarin
Классные у нас болельщики. Так сильно радуются поражениям сборной России. Но при этом считают себя патриотами. Двуличие как оно есть. Главное не забывайте ругать Байдена.. гыыы
0
0
0
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Andrew Chepaylo
Ответ Oleg Olegov
Интересно, если Россия 25 не выиграет турнир, то что будет говорить Йозе Марино? Типа чемпионское окно Беларуси закрывается? Мы вернёмся через год сильнее? Ребята только привыкают к системе?
Специально уступили братушкам
+2
-2
0
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