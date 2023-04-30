«Ак Барс» интересуется форвардом СКА Яшкиным

Дмитрий Яшкин может стать игроком «Ак Барса».

Казанский клуб интересуется 30-летним нападающим .

Форвард может стать неограниченно свободным агентом по истечении контракта со .

Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата в нынешнем сезоне, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах.

В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.