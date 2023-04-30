«Ак Барс» интересуется форвардом СКА Яшкиным

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Дмитрий Яшкин Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Яшкин может стать игроком «Ак Барса».

Казанский клуб интересуется 30-летним нападающим Дмитрием Яшкиным.

Форвард может стать неограниченно свободным агентом по истечении контракта со СКА.

Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах.

В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

13 комментариев

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Евгений Ведунов
Во, в пару с Щипачевым))
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Rialto 82
Платёжка не треснет? Этот персонаж захочет много, а бонусы теперь просто так не спрячешь.
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Mac Miller
Ответ Rialto 82
Платёжка не треснет? Этот персонаж захочет много, а бонусы теперь просто так не спрячешь.
Уходят Хафизуллин (50), Токранов (40) и Петров (30-40).
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Mac Miller
Ответ srs
В скобках это очки или возраст?
Зп. Кстати, будешь скучать по Петрову?
+2
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srs
Ответ Mac Miller
Уходят Хафизуллин (50), Токранов (40) и Петров (30-40).
В скобках это очки или возраст?
+2
-1
+1
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*BG*
Ответ srs
В скобках это очки или возраст?
😂
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srs
На двух шайбах матч далеко не уедешь... и правильно, что заинтересованы в потенциальных 50 голах Яшки с Пулкки(со Стасом)
+1
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Персональные данные Номер 67327384
Король пятачка. Хорошая замена Воронкину
+2
-2
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Тихий летун
Все что блестит берут..
PS: а это про Ак Барс?
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srs
Ответ Rialto 82
Платёжка не треснет? Этот персонаж захочет много, а бонусы теперь просто так не спрячешь.
Грант или Войнов?
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srs
Ответ Mac Miller
Зп. Кстати, будешь скучать по Петрову?
Благодарю за уточняющую информацию. Но не верю.

Главное, чтобы Петька нашел своего тренера и команду. Ради этого можно смирится с потерей
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bars1998
Ответ Rialto 82
Платёжка не треснет? Этот персонаж захочет много, а бонусы теперь просто так не спрячешь.
там с того года в платежки лям 80 оставалось не потраченных , Плюс уходят игроки Петров, Воронков, Хафизуллин, Токранов это уже минус 150 млн
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bars1998
Ответ Rialto 82
Платёжка не треснет? Этот персонаж захочет много, а бонусы теперь просто так не спрячешь.
Единственное бонусы за топ 3 бомбардиров лиги для Яшкина с учётом в составе Радулова можно будет выбить если только они вместе играть будут, Эти бонусы так же вне потолка
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