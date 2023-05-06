Владимир Крикунов: «Никишин и Нестеров – лучшие защитники плей-офф Кубка Гагарина»

Владимир Крикунов считает Никишина и Нестерова лучшими защитниками плей-офф-2023.

Александр Никишин выступает за СКА, Никита Нестеров – за ЦСКА.

«Лучшими защитниками плей-офф Кубка Гагарина назову Никишина и Нестерова. Никишин хорошо читает игру, хорошо катается, прилично ведет силовую борьбу, обладает точным броском. Очень интересный парень.

Нестеров же – капитан ЦСКА, чем и так многое сказано. Он надежный, видимо, он и командует. Я бы вообще не сказал, что ЦСКА проводил яркий сезон, но от игры к игре они прибавляли.

У них есть такое, что чем сложнее игра, тем сильнее они играют. В этом есть и заслуга Нестерова как капитана. Он держит и настраивает команду», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.