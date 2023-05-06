Вратарь Загидулин вернулся в «Металлург», контракт – на год. Он играл в Финляндии в прошлом сезоне

Теги Металлург Мг переходы чемпионат Финляндии КХЛ Лукко Артем Загидулин Хоккей

Вратарь Артем Загидулин вернулся в «Металлург», подписав контракт на год.

27-летний голкипер – воспитанник магнитогорского клуба. В 2021 году он покинул «Металлург» и перешел в финский клуб «Лукко».

В сезоне-2022/23 он провел 53 матча в регулярном чемпионате финской лиги и отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 1,84.

В плей-офф голкипер сыграл 6 матчей, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,14.

Экс-вратарь «Металлурга» Загидулин получил приз игроку, чаще всех попадавшему в число звезд матчей в регулярке чемпионата Финляндии

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13 комментариев

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Ник Макен
Пусть тебе повезёт
+5
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Олег
Надеюсь Тёма прибавил.Но номер1 в команде
нужно заслужить.
+3
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Валерка Боров Сухачев
Ответ Олег
О своих так не говорят....
Пишу как есть,таким запомнился.Лишь грусть вызывает одна его фамилия и триггеры от нелепых пропущенных голов
+4
-1
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bodya1337
Ответ Валерка Боров Сухачев
Пишу как есть,таким запомнился.Лишь грусть вызывает одна его фамилия и триггеры от нелепых пропущенных голов
Вы его игру до отъезда в СА видели? А кода на несколько матчей был в аренде, он играл не проходя предсезонку + ковид + без игровой практики
+4
-1
+3
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mmg73
Если будет первым номером, то всё капец. Сезон потерян.
+1
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Nanip
Ответ MESSIya
Худобина ждём?
Надеюсь нет, есть пока шансы с Паскуале договорится, да и лучше Набокову шанс дать, Антон уже едет с ярмарки
+1
0
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Rialto 82
Ответ Евгений Узингер
камон! Артем добро пожаловать домой! еще ждём Худобина, а там и Самсонов подтянется еще
Не, Самсонов не подтянется
+2
-1
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MESSIya
Худобина ждём?
0
0
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Евгений Узингер
камон! Артем добро пожаловать домой! еще ждём Худобина, а там и Самсонов подтянется еще
+1
-1
0
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Олег
Ответ Валерка Боров Сухачев
Пишу как есть,таким запомнился.Лишь грусть вызывает одна его фамилия и триггеры от нелепых пропущенных голов
Можно деликатно это написать.
0
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Олег
Ответ MESSIya
Худобина ждём?
Разговор был, но сейчас нечего не
понятно.
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