Вратарь Загидулин вернулся в «Металлург», контракт – на год. Он играл в Финляндии в прошлом сезоне

Вратарь Артем Загидулин вернулся в «Металлург», подписав контракт на год.

27-летний голкипер – воспитанник магнитогорского клуба. В 2021 году он покинул «Металлург» и перешел в финский клуб « ».

В сезоне-2022/23 он провел 53 матча в регулярном чемпионате финской лиги и отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 1,84.

В плей-офф голкипер сыграл 6 матчей, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,14.

Экс-вратарь «Металлурга» Загидулин получил приз игроку, чаще всех попадавшему в число звезд матчей в регулярке чемпионата Финляндии