«Авангард» заплатит «Северстали» 80 млн рублей за Гераськина («СЭ»)
«Авангард» заплатит «Северстали» 80 млн рублей за Игоря Гераськина.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что «Северсталь» повторила контрактное предложение «Металлурга» Гераськину.
Агент Александр Черных сообщил, что игрок будет обменян из череповецкого клуба в «Авангард» на денежную компенсацию.
В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами.
Или бы лучше у Разина поиграл в Магнитки.