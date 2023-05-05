«Авангард» заплатит «Северстали» 80 млн рублей за Гераськина («СЭ»)

Теги Авангард Северсталь возможные переходы КХЛ Игорь Гераськин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Авангард» заплатит «Северстали» 80 млн рублей за Игоря Гераськина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «Северсталь» повторила контрактное предложение «Металлурга» Гераськину

Агент Александр Черных сообщил, что игрок будет обменян из череповецкого клуба в «Авангард» на денежную компенсацию.

В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами.

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32 комментария

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Роман Потапов
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T.Camry
Если это не трёхходовка, то это бездарный менеджмент Гомоляко
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Роман Кротов
Ответ Hola Hola
Тогда не очень понимаю, почему нельзя было предложить 50+60 Грицюку...
Скажу другое, что кто-то обнаглел в конец....
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AERN
Ответ Роман Кротов
Вот и я о том же самом, Гераськин-это будущее нашего хоккея.
Хорошая сделка + Хартли его должен вывести на высокий уровень.
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Роман Кротов
Ответ AERN
Если уж в Севе столько набил, в Аве то он точно сильнее должен быть.
Гераськин-невысокий по хоккейным меркам нападающий, рост которого составляет всего 173 см, но очень быстрый, думающий, техничный, с поставленным броском, хорошим выбором позиции на площадке.
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Роман Кротов
Ответ AERN
Если уж в Севе столько набил, в Аве то он точно сильнее должен быть.
Вот и я о том же самом, Гераськин-это будущее нашего хоккея.
+3
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Роман Кротов
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Я верю, что у Гераськина потенциал очень и очень большой, Игорь-один из лучших бомбардиров Северстали последних лет, очень техничный и прогрессирующий нападающий. Я думаю, что Гераськин в топ-клубе может со временем вырасти в очень солидного хоккеиста.
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Роман Кротов
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Не хило, Игорь, надежды, как на Толчинского, только Сергей перешел в Авангард, когда руководство омского клуба сделало "оффершит" на 85 млн.
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Anton Woland
Ответ KSA1985
Там у Авангарда уже второй состав, наверное под потолок не попадает
Так это компенсация предыдущему клубу, а не зп
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Anton Woland
Ответ Hola Hola
Странная структура контракта для молодого игрока.
При том в первый год из 50 подписной бонус 20. Вероятно чтоб предыдущему было сложнее повторить
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Hola Hola
Ответ Anton Woland
50 первый год, остальные 35, 38, 33
Странная структура контракта для молодого игрока.
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Anton Woland
Ответ Hola Hola
Ну, мне сказали 50 млн. контракт, я из этого и исхожу. Если 150 на 4, то уже понятнее.
50 первый год, остальные 35, 38, 33
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Hola Hola
Ответ Дядя Дима
У Гераськина контракт на 4 года и 150м за эти 4 года. А Гриц просил 110 за 2.
Ну, мне сказали 50 млн. контракт, я из этого и исхожу. Если 150 на 4, то уже понятнее.
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Дядя Дима
Ответ Hola Hola
Тогда не очень понимаю, почему нельзя было предложить 50+60 Грицюку...
У Гераськина контракт на 4 года и 150м за эти 4 года. А Гриц просил 110 за 2.
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bars1998
Ответ Hola Hola
Тогда не очень понимаю, почему нельзя было предложить 50+60 Грицюку...
Грицюк свои хотели от него скидку)
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vab7238
Ответ Hola Hola
А сколько ММг предложил? Я так понимаю, именно с этим контрактом он в Аву перейдет.
50
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Seraf
Ответ Xell
Игрок хороший. Но есть чуйка что Ава переплатила за дорогого ролевика, потому что он не будет играть в 1звене.
Норм цена. Его наверняка во второе звено берут.
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Сергей Дроздов
Ответ Xell
Игрок хороший. Но есть чуйка что Ава переплатила за дорогого ролевика, потому что он не будет играть в 1звене.
Осенью увидим
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Великий Кукурузо
меня смущают его габариты, против мощных защитников, которым в плове разрешают держать руками...ну такое себе если честно.
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Остап80
очень нравится этот форвард . во втором звене ему место .
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AERN
Если уж в Севе столько набил, в Аве то он точно сильнее должен быть.
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Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
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Hola Hola
А сколько ММг предложил? Я так понимаю, именно с этим контрактом он в Аву перейдет.
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Олег
Сезон покажет стоит он того или нет.
Или бы лучше у Разина поиграл в Магнитки.
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