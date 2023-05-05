«Авангард» заплатит «Северстали» 80 млн рублей за Гераськина («СЭ»)

«Авангард» заплатит «Северстали» 80 млн рублей за Игоря Гераськина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «Северсталь» повторила контрактное предложение «Металлурга» Гераськину.

Агент Александр Черных сообщил, что игрок будет обменян из череповецкого клуба в «Авангард» на денежную компенсацию.

В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами.