Директор «Кристалла» о вступлении клуба в ВХЛ: «Это станет импульсом для развития всего саратовского хоккея. Благодарю губернатора за поддержку»

Директор саратовского «Кристалла» высказался о возвращении клуба в ВХЛ.

Ранее стало известно, что клуб подал заявку на вступление в лигу и может сыграть в следующем сезоне PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути.

Окончательный состав участников сезона-2023/2024 будет утвержден правлением лиги 21 мая.

«Решение, которое было принято – станет импульсом для развития всего саратовского хоккея.

Благодарю за поддержку ХК « » и нашей заявки на участие в играх ВХЛ-А губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина.

Подобное доверие накладывает дополнительную ответственность на клуб. Нам предстоит большая работа по подготовке команды к предстоящему сезону», – сообщил Вячеслав Наталичев.