Романов завершил с «минус 3» матч против «Миннесоты». У защитника «Айлендерс» 0 очков и «минус 6» в 9 играх в сезоне
Александр Романов завершил с «минус 3» матч против «Миннесоты».
Защитник «Айлендерс» Александр Романов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).
Он завершил встречу с полезностью «минус 3», что стало худшим показателем в команде.
В текущем сезоне у Романова нет очков в 9 играх в сезоне при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 18:54.
На его счету 20 силовых приемов (4-й показатель в команде) и 22 блока (2-й).
Сегодня Александр (16:38) отметился 1 блоком и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
