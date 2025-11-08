Романов завершил с «минус 3» матч против «Миннесоты». У защитника «Айлендерс» 0 очков и «минус 6» в 9 играх в сезоне

Александр Романов завершил с «минус 3» матч против «Миннесоты».

Защитник «Айлендерс » Александр Романов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).

Он завершил встречу с полезностью «минус 3», что стало худшим показателем в команде.

В текущем сезоне у Романова нет очков в 9 играх в сезоне при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 18:54.

На его счету 20 силовых приемов (4-й показатель в команде) и 22 блока (2-й).

Сегодня Александр (16:38) отметился 1 блоком и допустил 1 потерю.