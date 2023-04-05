Фетисов о создании клуба в Норильске: «Очередной подарок от «Норникеля». Очень важно привозить команду туда, где людям это нужно»

Вячеслав Фетисов высказался о создании клуба ВХЛ в Норильске

«Очень важно привозить команду туда, где людям это нужно. Самое главное, что появляется надежда у мальчишек.

Это очередной подарок от «Норникеля», – заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

Потанин о создании клуба в Норильске: «Обдуманное решение. Развитие хоккея в городе получит сильнейший импульс»

Клуб из Норильска может проводить часть матчей в ВХЛ в европейской части России. Так сказал Фетисов