Фетисов о создании клуба в Норильске: «Очередной подарок от «Норникеля». Очень важно привозить команду туда, где людям это нужно»

Теги Вячеслав Фетисов бизнес Государственная дума ВХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о создании клуба ВХЛ в Норильске

«Очень важно привозить команду туда, где людям это нужно. Самое главное, что появляется надежда у мальчишек.

Это очередной подарок от «Норникеля», – заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

Потанин о создании клуба в Норильске: «Обдуманное решение. Развитие хоккея в городе получит сильнейший импульс»

Клуб из Норильска может проводить часть матчей в ВХЛ в европейской части России. Так сказал Фетисов

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4 комментария

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memphis
А я не люди? Где мой очередной подарок от норникеля?
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Мыкола
Норникель советский народ строил, а потом потанину его алкаш подарил 🙂
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sed3009
Ответ Юрец55
Так людям это надо, или Норникелю?
Сверху прикажут - Потанин сделает.
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Юрец55
Так людям это надо, или Норникелю?
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