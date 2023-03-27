«Спартак» хочет подписать Мальцева. Клубу принадлежат права на форварда в России

Теги Спартак возможные переходы Колорадо НХЛ КХЛ Михаил Мальцев Хоккей

«Спартак» хочет подписать Михаила Мальцева. 

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее появилась информация о том, что в подписании нападающего системы «Колорадо» заинтересованы несколько клубов Фонбет чемпионата КХЛ, а московский клуб, которому принадлежат права на игрока в России, хочет получить за их продажу более 100 миллионов рублей. 

«Спартак» хочет подписать нападающего Михаила Мальцева, права на которого получил после обмена Александра Никишина в СКА. Именно подписать его, а не торговать правами.

Возможно, за 100 миллионов права и отдадут, но я не думаю, что кто-то будет платить такие деньги», – написал Хайруллин.

В текущем сезоне АХЛ Мальцев провел 20 матчей в составе «Колорадо Иглс» и набрал 15 (8+7) очков. В НХЛ за «Эвеланш» в этом сезоне он провел пять игр, не отличившись результативными действиями.

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4 комментария

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Ыжык
Ответ Фёдор Кузнецов
Да, несколько месяцев пропустил, ногу коньком порезал
Ого. Спасибо за информацию.
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ыжык
Знатоки АХЛ, а чего он так мало сыграл? Травма?
Да, несколько месяцев пропустил, ногу коньком порезал
0
0
0
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Ыжык
Знатоки АХЛ, а чего он так мало сыграл? Травма?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Мальцев может быть только в Динамо.
0
-2
-2
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