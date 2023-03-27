«Спартак» хочет подписать Мальцева. Клубу принадлежат права на форварда в России

«Спартак» хочет подписать Михаила Мальцева.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее появилась информация о том, что в подписании нападающего системы «Колорадо» заинтересованы несколько клубов Фонбет чемпионата , а московский клуб, которому принадлежат права на игрока в России, хочет получить за их продажу более 100 миллионов рублей.

« » хочет подписать нападающего , права на которого получил после обмена Александра Никишина в СКА. Именно подписать его, а не торговать правами.

Возможно, за 100 миллионов права и отдадут, но я не думаю, что кто-то будет платить такие деньги», – написал Хайруллин.

В текущем сезоне АХЛ Мальцев провел 20 матчей в составе «Колорадо Иглс» и набрал 15 (8+7) очков. В НХЛ за «Эвеланш» в этом сезоне он провел пять игр, не отличившись результативными действиями.