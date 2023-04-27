Лучший новичок АХЛ Картье дебютировал в НХЛ в плей-офф за «Сиэтл» и забил «Колорадо». Он не был задрафтован

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ АХЛ Сиэтл Коачелла Вэлли Хоккей

Форвард «Сиэтла» Тай Картье забил гол в дебютном матче в НХЛ.

«Кракен» обыграл «Эвеланш» (3:2, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

21-летний нападающий провел первую игру в карьере в НХЛ, в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

Картье забил гол во втором периоде матча. Всего в этой игре он провел на льду 8 минут и 39 секунд при показателе полезности «плюс 1».

Тай Картье признан лучшим новичком нынешнего чемпионата в АХЛ, причем этот сезон стал для него первым в лиге. Хоккеист не был задрафтован в НХЛ.

Канадец набрал 57 (28+29) очков за «Коачеллу Вэлли» – фарм-клуб «Сиэтла» – в 72 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
То есть, не просто так его сразу в первое звено сунули к Бенирсу и Эберле.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LOsP06GH
Зря прошлый год парафинили менеджмент и тренерский штаб клуба! Люди сложа руки не сидели!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий