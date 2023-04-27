Лучший новичок АХЛ Картье дебютировал в НХЛ в плей-офф за «Сиэтл» и забил «Колорадо». Он не был задрафтован

Форвард «Сиэтла» Тай Картье забил гол в дебютном матче в НХЛ.

«Кракен» обыграл «Эвеланш» (3:2, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

21-летний нападающий провел первую игру в карьере в НХЛ, в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

Картье забил гол во втором периоде матча. Всего в этой игре он провел на льду 8 минут и 39 секунд при показателе полезности «плюс 1».

Тай Картье признан лучшим новичком нынешнего чемпионата в , причем этот сезон стал для него первым в лиге. Хоккеист не был задрафтован в .

Канадец набрал 57 (28+29) очков за «Коачеллу Вэлли» – фарм-клуб « » – в 72 матчах регулярного чемпионата АХЛ.