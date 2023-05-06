Хишир об 1:6 от «Каролины»: «Мы должны быть очень злыми. Проигрываем единоборства, одно мастерство в плей-офф ничего не значит»

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли НХЛ Нико Хишир Хоккей

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир высказался после разгрома от «Каролины» во 2-м матче серии.

«Девилс» проиграли «Харрикейнс» (1:6) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-2). 

«Больше всего меня беспокоит то, что мы проигрываем единоборства. Это плей-офф, мы должны быть очень злыми. 

У нас много мастерства, но в плей-офф одно мастерство ничего не значит», – сказал Хишир

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BLACK JESUS
11-2 по голам, просто в одну калитку. Следующая игра определяющая для НД во всем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Парень, игроки Каролины не менее мастеровитые, если не больше. Про мастерство он будет говорить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кундин
Типа : мы конечно играем лучше, но по доброте душевной проигрываем злым бездарям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий