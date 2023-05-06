Хишир об 1:6 от «Каролины»: «Мы должны быть очень злыми. Проигрываем единоборства, одно мастерство в плей-офф ничего не значит»

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир высказался после разгрома от «Каролины» во 2-м матче серии.

«Девилс» проиграли «Харрикейнс» (1:6) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-2).

«Больше всего меня беспокоит то, что мы проигрываем единоборства. Это плей-офф, мы должны быть очень злыми.

У нас много мастерства, но в плей-офф одно мастерство ничего не значит», – сказал .