«Каролина» забила 4 гола «Нью-Джерси» во 2-м периоде. Рекорд франшизы в плей-офф – 5 шайб в одном периоде
«Каролина» забросила 4 шайбы во 2-м периоде матча с «Нью-Джерси» (6:1).
Это второй показатель в истории франшизы за время выступлений в Кубке Стэнли.
Рекорд «Харрикейнс» – 5 голов за период – был установлен в 1988 году в полуфинале дивизиона с «Монреалем» (7:5) и повторен в 2002-м в полуфинале конференции с «Канадиенс» (8:2).
В серии 2-го раунда текущего плей-офф против «Нью-Джерси» «Каролина» ведет 2-0.
3 комментария