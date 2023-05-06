Котканиеми сделал дубль за 2:23 во 2-м матче с «Нью-Джерси» – 3-й результат в истории «Каролины» в плей-офф

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли НХЛ Андрей Свечников Брок Макгинн Йеспери Котканиеми Хоккей

Форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми сделал дубль за 2:33 во 2-м матче с «Нью-Джерси».

Вторая шайба финского форварда «Харрикейнс» стала победной в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Девилс» (6:1, 2-0). 

Его признали третьей звездой встречи. В активе 22-летнего игрока стало 4 (3+1) очка в 8 играх в текущем плей-офф. 

Быстрее дубли в плей-офф в истории «Каролины» и «Хартфорда» делали только 2 игрока – Брок Макгинн (2021, за 2:08 игрового времени) и Андрей Свечников (2019, 2:19). 

6 комментариев

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Misson
А ведь сколько критики и сомнений было относительно подписания Котканиеми. Говорили, что Котканиеми балласт и не тянет уровень второго центра серьезной команды, и денег своих (4,5 млн.) не стоит. Но парень хорошо смотрится в системе игры Каролины и в этом плей-офф точно заткнул рты многим критикам.
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Камиль Мухаметшин
Котканиеми оказался очень хорош для Каролины
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j_jms
Ответ Oleg Kyakh-Ogly
Ну все равно это не топ 2 центр. Вообще не понимаю как можно было пройти мимо Ткачука и взять Котку....
Ткачук Флориде не бесплатно достался, такой пакет еще перебить надо. И какая пара игроков будет лучше Флоридских? А у Котки нормальная зарплата третьего центра, между Пажо в Айлендерс и Хитилом в Рейнджерс. И он самый молодой из них. Нужен во второе звено - иди покупай, или выменивай, его зарплата тут не помеха. Она у него для третьего вполне нормальная.
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Руслан Хуснияров
Ответ j_jms
Ткачук Флориде не бесплатно достался, такой пакет еще перебить надо. И какая пара игроков будет лучше Флоридских? А у Котки нормальная зарплата третьего центра, между Пажо в Айлендерс и Хитилом в Рейнджерс. И он самый молодой из них. Нужен во второе звено - иди покупай, или выменивай, его зарплата тут не помеха. Она у него для третьего вполне нормальная.
наверное имеется ввиду Брэди, который следующим после Котки шел на драфте
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j_jms
Ответ Руслан Хуснияров
наверное имеется ввиду Брэди, который следующим после Котки шел на драфте
Тогда вообще непонятно, о какой команде речь, о Монреале ?
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