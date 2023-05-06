Котканиеми сделал дубль за 2:23 во 2-м матче с «Нью-Джерси» – 3-й результат в истории «Каролины» в плей-офф

Форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми сделал дубль за 2:33 во 2-м матче с «Нью-Джерси».

Вторая шайба финского форварда «Харрикейнс» стала победной в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Девилс» (6:1, 2-0).

Его признали третьей звездой встречи. В активе 22-летнего игрока стало 4 (3+1) очка в 8 играх в текущем плей-офф.

Быстрее дубли в плей-офф в истории «Каролины» и «Хартфорда» делали только 2 игрока – (2021, за 2:08 игрового времени) и (2019, 2:19).