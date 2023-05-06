Алексей Ковалев: «Гольф в России развивается, хочется посмотреть его уровень. Уже давно живу в США, но всегда хочется находиться в кругу своих людей»

Алексей Ковалев высказался об уровне развития гольфа в России.

– Вы играли в Туре Десяти второй раз. Какие впечатления, планируете ли стать его постоянным членом?

— Мне именно такие турниры всегда интересны. В первую очередь тем, что можешь посостязаться с соотечественниками. Гольф в России развивается, хочется посмотреть его уровень. Я уже давно живу в США, но всегда хочется находиться в кругу своих людей. Тем более когда собирается хорошая компания, когда комфортно, весело, играем перед турниром «на интерес».

Стать постоянным членом — не реально. Живу-то я в Америке, а летать на этапы накладно, согласитесь… Но буду приезжать на те турниры, на которые смогу. Желание, конечно же, есть, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.