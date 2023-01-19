«У Гретцки были разные функции на поле, а Овечкин – великий снайпер. Трудно сравнивать звездных хоккеистов». Кравчук о форвардах

Теги Вашингтон Алексей Ковалев Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Игорь Кравчук Хоккей

Игорь Кравчук оценил высказывание Алексея Ковалева про Александра Овечкина.

Алексей Ковалев заявил, что предпочел бы Гретцки Овечкину и что бросок – это не уникально. Вы согласны?

– Это разноплановые игроки. У Гретцки были разные функции на поле, а Овечкин – великий снайпер. Хотя, конечно, Александр может создать хорошую комбинацию, отдать пас.

Я всегда говорю, что очень трудно сравнивать звездных хоккеистов.

Они играют в разный хоккей, в разное время и по разным правилам, но все являются звездами и каждый добивается успеха по-своему, – сказал тренер ЦСКА.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в истории НХЛ (810), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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1 комментарий

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Светлов
Каждому своё!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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