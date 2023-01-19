«У Гретцки были разные функции на поле, а Овечкин – великий снайпер. Трудно сравнивать звездных хоккеистов». Кравчук о форвардах

Игорь Кравчук оценил высказывание Алексея Ковалева про .

– заявил, что предпочел бы Гретцки Овечкину и что бросок – это не уникально. Вы согласны?

– Это разноплановые игроки. У Гретцки были разные функции на поле, а Овечкин – великий снайпер. Хотя, конечно, Александр может создать хорошую комбинацию, отдать пас.

Я всегда говорю, что очень трудно сравнивать звездных хоккеистов.

Они играют в разный хоккей, в разное время и по разным правилам, но все являются звездами и каждый добивается успеха по-своему, – сказал тренер ЦСКА.

Капитан « » идет на втором месте по голам в истории (810), уступая лишь (894).