Дмитрий Воронков: «Благодарю «Ак Барс», болельщиков. Эти пять лет – прекрасное время, я навсегда его запомню»

Теги Ак Барс болельщики Коламбус НХЛ КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков попрощался с «Ак Барсом» после перехода в «Коламбус».

«Я благодарю «Ак Барс» – его болельщиков, руководителей, всех моих тренеров, персонал и партнеров, с которыми мы выходили на лед и сражались друг за друга.

Эти пять лет – прекрасное время, я навсегда его запомню. Казань стала родным городом, здесь я состоялся как профессиональный спортсмен, здесь в меня поверили! Спасибо за поддержку и атмосферу в «Татнефть Арене»!» – сказал нападающий «Коламбуса» Воронков.

Форвард «Ак Барса» Воронков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

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17 комментариев

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сервисник
Удачи, Дима! Надеюсь, у тебя все получится!
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marshal .masha
Очень будет не хватать Димы. Уже скучаем. Успехов и без травм!
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Костя Кот
удачи в коламбусе!
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Mac Miller
Ответ йозе марино
верю в него, верю что когда Коламбус будет играть седьмую игру финала Кубка Стенли, он удалится и его удаление реализуют, а итоговый счёт в матче будет 1:0))
да даже он с Коламбусом быстрее до финала дойдёт, чем Уфа
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Ddd Erf
спасибо
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Волк16
Димка Удачи тебе!!! спасибо за Ак Барс!!! Алинку береги!!!
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Дмитрий Травницкий
у его может получиться. Удачи и успехов в новом клубе. Он в принципе готов для нового вызова.
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Cbj Fan
Такого игрока нам не хватало. Настоящий боец, который будет играть до последнего. Дэнфорт травмировался, да и он скорее скоростной игрок, Оливье игрок 4-ого звена, Курали и Дженнер хоть и бойцы но до Димы им далеко.
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Роман Кротов
Дмитрий Воронков-отличный хоккеист, король пятака, который всегда бьется до последнего и не сдается без боя, свой шанс в НХЛ безусловно заслужил, но далеко не факт, что получится закрепиться с первого раза в лучшей лиге мира.
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Новый Орлеан
Ответ йозе марино
верю в него, верю что когда Коламбус будет играть седьмую игру финала Кубка Стенли, он удалится и его удаление реализуют, а итоговый счёт в матче будет 1:0))
Коламбус будет безмерно счастлив даже если просто в плоф попадёт. А проигрывают все. Вон хвалёный Бостон обули у него дома.
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srs
Ответ йозе марино
верю в него, верю что когда Коламбус будет играть седьмую игру финала Кубка Стенли, он удалится и его удаление реализуют, а итоговый счёт в матче будет 1:0))
С такими счетами до 7 игр финалов не доходят. Голы придумали, чтобы забивать. И крайних искать не придется
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йозе марино
Ответ Mac Miller
да даже он с Коламбусом быстрее до финала дойдёт, чем Уфа
неплохо, молодец)
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