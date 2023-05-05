Дмитрий Воронков: «Благодарю «Ак Барс», болельщиков. Эти пять лет – прекрасное время, я навсегда его запомню»

Дмитрий Воронков попрощался с «Ак Барсом» после перехода в «Коламбус».

«Я благодарю «Ак Барс» – его болельщиков, руководителей, всех моих тренеров, персонал и партнеров, с которыми мы выходили на лед и сражались друг за друга.

Эти пять лет – прекрасное время, я навсегда его запомню. Казань стала родным городом, здесь я состоялся как профессиональный спортсмен, здесь в меня поверили! Спасибо за поддержку и атмосферу в «Татнефть Арене»!» – сказал нападающий «Коламбуса» Воронков.

Форвард «Ак Барса» Воронков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»