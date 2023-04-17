У игроков «Бостона» желудочная инфекция. Улльмарк и Бержерон пропустили раскатку перед матчем с «Флоридой»

Линус Улльмарк и Патрис Бержерон могут не сыграть в первом матче серии с «Флоридой».

Хоккеисты « » не приняли участие в утренней раскатке в преддверии игры.

Отмечается, что несколько хоккеистов команды испытывают проблемы с желудочной инфекцией.

«Не только , но и еще пара парней не в очень хорошем состоянии, поэтому у меня нет окончательного состава на сегодняшний вечер. Это немного сбивает с толку.

Я хотел бы иметь возможность рассказать вам наши звенья, пары защитников и стартового вратаря.

Но роскошь, которая у нас есть, – это феноменальная глубина состава. Кто бы ни сыграл, мы знаем, что у нас есть хорошие шансы на успех.

Это будет серьезным тестом для нас, независимо от того, кто находится в составе, потому что мы понимаем, насколько хороша « », – сказал главный тренер «Бостона» .