У игроков «Бостона» желудочная инфекция. Улльмарк и Бержерон пропустили раскатку перед матчем с «Флоридой»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Патрис Бержерон НХЛ Линус Улльмарк Джим Монтгомери Здоровье Хоккей

Линус Улльмарк и Патрис Бержерон могут не сыграть в первом матче серии с «Флоридой».

Хоккеисты «Бостона» не приняли участие в утренней раскатке в преддверии игры.

Отмечается, что несколько хоккеистов команды испытывают проблемы с желудочной инфекцией.

«Не только Патрис Бержерон, но и еще пара парней не в очень хорошем состоянии, поэтому у меня нет окончательного состава на сегодняшний вечер. Это немного сбивает с толку.

Я хотел бы иметь возможность рассказать вам наши звенья, пары защитников и стартового вратаря.

Но роскошь, которая у нас есть, – это феноменальная глубина состава. Кто бы ни сыграл, мы знаем, что у нас есть хорошие шансы на успех.

Это будет серьезным тестом для нас, независимо от того, кто находится в составе, потому что мы понимаем, насколько хороша «Флорида», – сказал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

13 комментариев

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Radik_2.0
эпично будет слить в первом раунде из-за поноса после рекордной регулярки
+57
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Misson
Плей-офф еще не начался, а фаворитов уже начало косить.)
+20
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+19
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DenisBu
Бостону в подарок прислали традиционный лаймовый пирог из Флориды?
+15
-1
+14
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Under
Ответ Radik_2.0
эпично будет слить в первом раунде из-за поноса после рекордной регулярки
чтобы слить целый раунд, надо неделю с горшка не слазить
тогда реально эпичный понос будет
+10
-1
+9
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ivany4
ПО ишшо не начался а бостан уже абкакался)
+16
-14
+2
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разноцветный логотип
Ответ Radik_2.0
эпично будет слить в первом раунде из-за поноса после рекордной регулярки
Лайтнинг помню хорошо провели регулярку, а потом разбились об Блю Джекетс 0-4. так что не впервой будет
+4
-2
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Under
а это я чего-то не знаю насчёт правил, или спортс так криво календарь рисует, что шестой матч тоже в Бостоне чуть что будет?
upd: остальные пары вроде как надо нарисовали
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Сергей Жарковский
Сглаз не иначе
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pztpzhmx66
Нервы 😬
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mitos
После выдающейся регулярки расслабились. Бывает) Надеюсь эти два не Маршанд с Пастерняком ) Энтерофурил передайте пацанам! Две до две после.
+1
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sheep_catcher
«Флорида» им оппозицию навяжет. Если в рамке все норм будет, конечно. Думаю, Лайону старт доверят.
У «Бостона» костяк не позавчера родился, думаю, что пройдут «пантер». Но не всухую.
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