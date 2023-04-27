«Флорида» забила «Бостону» победный гол в овертайме после ошибки Улльмарка за воротами

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Линус Улльмарк Мэттью Ткачак Картер Верхэге Хоккей

Линус Улльмарк допустил потерю шайбы и пропустил гол в матче с «Флоридой».

«Бостон» уступил «Пантерс» (3:4 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

На седьмой минуте дополнительного времени победную шайбу забросил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

Голевая атака возникла в результате неточной передачи голкипера «Брюинс» Линуса Улльмарка, вышедшего из-за ворот.

Картер Верхэге перехватил шайбу, доставил ее на пятак, откуда Ткачак забил победный гол.

«Я пытался занять такое положение, чтобы шайба не отрикошетила от меня. К сожалению, она отскочила от моих коньков и попала в плохие руки, мне не удалось вернуться в позицию в воротах, соперник получил шайбу и забил», – сказал Улльмарк.

«Брюинс» продолжают лидировать в серии 3-2. Следующий матч состоится на домашней площадке «Флориды».

13 комментариев

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Deathspell Omega
Ответ Костя Кот
флорида забирает домашний матч и на 7 матч едет в бостон, там фиерит бобровский, и пантеры во 2 раунде. в паре каролина-айлендерс тоже 3:2, там фиерит сорокин в 6 и 7 матче. и вот эта вот ошибка за воротами стоит улльмарку везины.
Не стоит.
За Везину еще до плей-офф голосуют и генменеджеры команд.
Они не столь впечатлительны как журналисты.
+15
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Deathspell Omega
Как там у классика:
«Тридцать раз, #####, тридцать, с##а, раз говорил, #####». (c)
Ошибка имени Самсонова.
+12
-3
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snipe
Вот не Везиние какое!
+8
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k-kaprizov
Ответ NACfoRekcuF
Обкекался знатно.
Самсонов стайл))
+7
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Костя Кот
флорида забирает домашний матч и на 7 матч едет в бостон, там фиерит бобровский, и пантеры во 2 раунде. в паре каролина-айлендерс тоже 3:2, там фиерит сорокин в 6 и 7 матче. и вот эта вот ошибка за воротами стоит улльмарку везины.
+5
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Отец Мельдоний
До этого было в игре, когда он точно так же ошибся за воротами - сопернику отдал, но тогда повезло не забили.
В решающий момент не повезло...
Вообще был не его день, но главное не переживать и забыть - не накручивать себя!
А то пример Филимонова очень яркий, когда пропустил «пенку» от Шевченко и всё - из вратаря сборной скатился до вратаря клуба второй лиги.
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NACfoRekcuF
Обкекался знатно.
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Сергей Югай
Ответ Костя Кот
флорида забирает домашний матч и на 7 матч едет в бостон, там фиерит бобровский, и пантеры во 2 раунде. в паре каролина-айлендерс тоже 3:2, там фиерит сорокин в 6 и 7 матче. и вот эта вот ошибка за воротами стоит улльмарку везины.
Дай бог чтобы так и было …🙏
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АРХАТ
Ответ Deathspell Omega
Не стоит. За Везину еще до плей-офф голосуют и генменеджеры команд. Они не столь впечатлительны как журналисты.
И правильно делают, нельзя обесценивать труд "регулярки". Люди пашут 6 месяцев и из-за неудачной серии плэйофф человека могут лишить заслуженного трофея.
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upuckuH
Да там шайба подпрыгнула перед его клюшкой
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-1
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kuneglen
Пагубная привычка вратарей НХЛ покидать своё рабочее место для остановки шайбы за воротами в очередной раз доказала ненужность этого хоккейного приёма. Бостон проиграл Флориде именно по этой причине.
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memphis
В следующем матча Линус сухарь оформит
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Deathspell Omega
Ответ АРХАТ
И правильно делают, нельзя обесценивать труд "регулярки". Люди пашут 6 месяцев и из-за неудачной серии плэйофф человека могут лишить заслуженного трофея.
Вот за "Норрис" журналисты голосуют. Результат таких голосований видели в прошлом сезоне...
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