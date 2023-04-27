«Флорида» забила «Бостону» победный гол в овертайме после ошибки Улльмарка за воротами

Линус Улльмарк допустил потерю шайбы и пропустил гол в матче с «Флоридой».

« » уступил «Пантерс» (3:4 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

На седьмой минуте дополнительного времени победную шайбу забросил нападающий «Флориды» .

Голевая атака возникла в результате неточной передачи голкипера «Брюинс» , вышедшего из-за ворот.

перехватил шайбу, доставил ее на пятак, откуда Ткачак забил победный гол.

«Я пытался занять такое положение, чтобы шайба не отрикошетила от меня. К сожалению, она отскочила от моих коньков и попала в плохие руки, мне не удалось вернуться в позицию в воротах, соперник получил шайбу и забил», – сказал Улльмарк.

«Брюинс» продолжают лидировать в серии 3-2. Следующий матч состоится на домашней площадке «Флориды».