«Флорида» забила «Бостону» победный гол в овертайме после ошибки Улльмарка за воротами
Линус Улльмарк допустил потерю шайбы и пропустил гол в матче с «Флоридой».
«Бостон» уступил «Пантерс» (3:4 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
На седьмой минуте дополнительного времени победную шайбу забросил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.
Голевая атака возникла в результате неточной передачи голкипера «Брюинс» Линуса Улльмарка, вышедшего из-за ворот.
Картер Верхэге перехватил шайбу, доставил ее на пятак, откуда Ткачак забил победный гол.
«Я пытался занять такое положение, чтобы шайба не отрикошетила от меня. К сожалению, она отскочила от моих коньков и попала в плохие руки, мне не удалось вернуться в позицию в воротах, соперник получил шайбу и забил», – сказал Улльмарк.
«Брюинс» продолжают лидировать в серии 3-2. Следующий матч состоится на домашней площадке «Флориды».
За Везину еще до плей-офф голосуют и генменеджеры команд.
Они не столь впечатлительны как журналисты.
«Тридцать раз, #####, тридцать, с##а, раз говорил, #####». (c)
Ошибка имени Самсонова.
В решающий момент не повезло...
Вообще был не его день, но главное не переживать и забыть - не накручивать себя!
А то пример Филимонова очень яркий, когда пропустил «пенку» от Шевченко и всё - из вратаря сборной скатился до вратаря клуба второй лиги.