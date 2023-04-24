Вратарь «Бостона» Улльмарк пытался подраться с Ткачаком
Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк хотел подраться с Мэттью Ткачаком в матче НХЛ.
Инцидент произошел в конце третьего периода четвертой игры серии плей-офф между «Брюинс» и «Флоридой» (6:2, 3-1).
После атаки игроков «Флориды» у Ткачака и Улльмарка возникла стычка. В результате у ворот «Бостона» завязалась массовая потасовка.
Ульмарк сбросил перчатки и шлем, пытаясь подраться с Ткачаком, но этому помешали судьи.
Игроки получили по 10 минут штрафа.
За 56:49 на льду Улльмарк отразил 41 из 43 бросков и сделал передачу.
Кураж а-ля Руа может помочь дойти до финала
Кураж а-ля Руа может помочь дойти до финала