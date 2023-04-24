Вратарь «Бостона» Улльмарк пытался подраться с Ткачаком

Теги драки Бостон Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Линус Улльмарк Мэттью Ткачак Хоккей

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк хотел подраться с Мэттью Ткачаком в матче НХЛ.

Инцидент произошел в конце третьего периода четвертой игры серии плей-офф между «Брюинс» и «Флоридой» (6:2, 3-1).

После атаки игроков «Флориды» у Ткачака и Улльмарка возникла стычка. В результате у ворот «Бостона» завязалась массовая потасовка.

Ульмарк сбросил перчатки и шлем, пытаясь подраться с Ткачаком, но этому помешали судьи. 

Игроки получили по 10 минут штрафа.

За 56:49 на льду Улльмарк отразил 41 из 43 бросков и сделал передачу.

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5 комментариев

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Костя Кот
везину этому госпадину!
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-1
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PRICE
Забавно то что игрушки крыс полетели на лёд 🐀
+6
-1
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Deathspell Omega
Скорее все-таки наоборот: Ткачак пытался добраться до Уллмарка.
+3
-1
+2
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Пинающий Достоинства
Ульмарк набирает за этот сезон всевозможные достижения: сухари, Везины, рекорды по % и кн, голы, передачи, теперь вот драку захотел!!!
Кураж а-ля Руа может помочь дойти до финала
+1
0
+1
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Пинающий Достоинства
Ульмарк набирает за этот сезон всевозможные достижения: сухари, Везины, рекорды по % и кн, голы, передачи, теперь вот драку захотел!!!
Кураж а-ля Руа может помочь дойти до финала
+1
-1
0
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