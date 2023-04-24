Вратарь «Бостона» Улльмарк пытался подраться с Ткачаком

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк хотел подраться с Мэттью Ткачаком в матче НХЛ.

Инцидент произошел в конце третьего периода четвертой игры серии плей-офф между «Брюинс» и «Флоридой» (6:2, 3-1).

После атаки игроков «Флориды» у и возникла стычка. В результате у ворот « » завязалась массовая потасовка.

Ульмарк сбросил перчатки и шлем, пытаясь подраться с Ткачаком, но этому помешали судьи.

Игроки получили по 10 минут штрафа.

За 56:49 на льду Улльмарк отразил 41 из 43 бросков и сделал передачу.