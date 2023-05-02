Юбердо о Саттере: «У нас не было взаимопонимания. Его стиль игры не соответствовал моему. Новый тренер мне поможет»

Джонатан Юбердо заявил, что у него не было взаимопонимания с Дэррилом Саттером.

Вчера стало известно об увольнении 63-летнего специалиста с поста главного тренера « ». Канадский клуб не пробился в плей-офф в этом сезоне.

29-летний , перешедший в команду из «Флориды» в результате сделки с участием Мэттью Ткачака, набрал 54 (15+39) очка в 79 играх. В прошлом сезоне у него было 115 (30+85) очков в 80 матчах за «Пантерс».

«У нас в самом деле не было взаимопонимания. Было много факторов. У меня был спад в плане результативности. Его стиль игры не соответствовал моему. Приход нового тренера поможет мне улучшить игру и добавит уверенности.

Игрокам нужно дать возможность добиться успеха, он этого не сделал. Клуб дал большие контракты мне и Назему Кадри, но я был разочарован тем, что не попал в ситуацию, в которой мог бы добиться максимального успеха», – сказал нападающий «Флэймс».