Юбердо о Саттере: «У нас не было взаимопонимания. Его стиль игры не соответствовал моему. Новый тренер мне поможет»

Теги Калгари Дэррил Саттер НХЛ Назем Кадри Джонатан Юбердо Хоккей

Джонатан Юбердо заявил, что у него не было взаимопонимания с Дэррилом Саттером.

Вчера стало известно об увольнении 63-летнего специалиста с поста главного тренера «Калгари». Канадский клуб не пробился в плей-офф НХЛ в этом сезоне. 

29-летний Юбердо, перешедший в команду из «Флориды» в результате сделки с участием Мэттью Ткачака, набрал 54 (15+39) очка в 79 играх. В прошлом сезоне у него было 115 (30+85) очков в 80 матчах за «Пантерс». 

«У нас в самом деле не было взаимопонимания. Было много факторов. У меня был спад в плане результативности. Его стиль игры не соответствовал моему. Приход нового тренера поможет мне улучшить игру и добавит уверенности.

Игрокам нужно дать возможность добиться успеха, он этого не сделал. Клуб дал большие контракты мне и Назему Кадри, но я был разочарован тем, что не попал в ситуацию, в которой мог бы добиться максимального успеха», – сказал нападающий «Флэймс». 

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4 комментария

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Misson
Следующий сезон покажет, где собака зарыта. Хотя есть уверенность, что Юбердо в Калгари не то что 115, даже 90 очков больше никогда не наберет.
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ɔculpa
Откровенненько.
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Pinturicchio10
Странно, что при этом Годро с примерно схожей манерой игры при Саттере свой лучший сезон провёл
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Pinturicchio10
Вообще несмотря на хороший контракт немного жалко его. Франшиза, в которой он провёл всю карьеру и стал игроком топ-уровня, дак ещё и после его лучшего сезона в карьере, отправила в дыру с тренером, который играет в "бица-бороца". В итоге мало того, что он сам провалился, дак ещё и его старая команда заиграла лучше без него (хотя тут спорно, но в характере точно прибавила). Всё равно считаю, что Флорида некрасиво по отношению к нему поступила
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