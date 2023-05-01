«Калгари» уволил Саттера. Команда не попала в плей-офф в этом сезоне

Теги Калгари Дэррил Саттер НХЛ отставки Хоккей

Дэррил Саттер отправлен в отставку с поста главного тренера «Калгари».

Специалист тренировал команду на протяжении трех сезонов.

Действующий контракт тренера с зарплатой четыре миллиона долларов в год был рассчитан еще на два сезона.

В нынешнем сезоне «Флэймс» под руководством Дэррила Саттера не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 82 матчах.

В середине апреля стало известно об уходе Брэда Треливинга с должности генерального менеджера «Флэймс».

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6 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
От хоккея Саттера устаешь быстро.
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Антон
Этот без работы не останется. Калгари не то чтобы и прям провалился. Странная трансферная политика (не вина Саттера) + остальные добавили. И они цеплялись до последнего.
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ottomann
Калгари проиграл сезон ещё до его начала
Уход Ткачака и Годро выглядел,как крест который им и оказался.
Потеря таких игроков. (центров) в прайме одновременно, скажется на любой команде.

Перспективы Калгари не выглядят хорошими, Кадри, Юбердо, Уигар 23 млн на долгие года в платёжке, и постепенное старение и падение уровня игры
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Gartner
ЛОЛ Саттер 4 ляма получал 🤨
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The next One
Браво руководство Калгари отправили старые рельсы на свалку где им и место теперь только бы хватило ума договориться с Кенневилям.
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Pinturicchio10
Ответ ottomann
Калгари проиграл сезон ещё до его начала Уход Ткачака и Годро выглядел,как крест который им и оказался. Потеря таких игроков. (центров) в прайме одновременно, скажется на любой команде. Перспективы Калгари не выглядят хорошими, Кадри, Юбердо, Уигар 23 млн на долгие года в платёжке, и постепенное старение и падение уровня игры
За Калгари и Виннипегом будет интереснее всего в это межсезонье следить. Обе команды упёрлись в потолок и непонятно что с этим делать. Обеим предстоит много непростых решений
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