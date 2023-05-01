«Калгари» уволил Саттера. Команда не попала в плей-офф в этом сезоне

Дэррил Саттер отправлен в отставку с поста главного тренера «Калгари».

Специалист тренировал команду на протяжении трех сезонов.

Действующий контракт тренера с зарплатой четыре миллиона долларов в год был рассчитан еще на два сезона.

В нынешнем сезоне «Флэймс» под руководством не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 82 матчах.

В середине апреля стало известно об уходе Брэда Треливинга с должности генерального менеджера «Флэймс».