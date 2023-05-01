«Калгари» уволил Саттера. Команда не попала в плей-офф в этом сезоне
Дэррил Саттер отправлен в отставку с поста главного тренера «Калгари».
Специалист тренировал команду на протяжении трех сезонов.
Действующий контракт тренера с зарплатой четыре миллиона долларов в год был рассчитан еще на два сезона.
В нынешнем сезоне «Флэймс» под руководством Дэррила Саттера не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 82 матчах.
В середине апреля стало известно об уходе Брэда Треливинга с должности генерального менеджера «Флэймс».
Уход Ткачака и Годро выглядел,как крест который им и оказался.
Потеря таких игроков. (центров) в прайме одновременно, скажется на любой команде.
Перспективы Калгари не выглядят хорошими, Кадри, Юбердо, Уигар 23 млн на долгие года в платёжке, и постепенное старение и падение уровня игры